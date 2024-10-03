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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Keşke' DasDas'ta seyirciyle buluşacak

        'Keşke' DasDas'ta seyirciyle buluşacak

        Evren Bingöl ve Anıl Helvacı'nın birlikte kaleme aldıkları, Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Ümit Erlim'in yönettiği, Nur Ger ve Evren Bingöl'ün rol aldığı 'Keşke' 16 Ekim Çarşamba akşamı 20.30'da DasDas'ta seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 00:05 Güncelleme: 03.10.2024 - 00:05
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        'Keşke' DasDas'ta seyirciyle buluşacak
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        Evren Bingöl ve Anıl Helvacı’nın birlikte kaleme aldıkları, Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Ümit Erlim’in yönettiği “Keşke”, Nur Ger ve Evren Bingöl’ü sahnede buluşturuyor. Sanat yönetmenliğini Selçuk Gürışık’ın, yönetmen yardımcılığını Deniz Eylem’in, dijital prodüksiyonunu ise Murat Günenç’in yaptığı oyunda, hologram oyuncu olarak Evren Bingöl, oyuncu Nur Ger’e eşlik ediyor.

        Oyunculuğun, önce hologram tekniği ile çekilmesinin ardından CGI ile güçlendirilmiş görsellerle sahneye aktarılması, “Keşke”yi klasik bir oyundan öteye taşıyarak, izleyicilere farklı bir deneyim sunuyor. Bu coğrafyada yaşayan her bir gencin, çocuğun, yaşlının “Keşke onunla vakit geçirebilseydim...” düşüncesinden yola çıkılarak yazılmış olan “Keşke”, hologram teknolojisi sayesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile buluşabilme ihtimalini gerçeğe dönüştürmek üzere sahneye konuyor.

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        Oyuncu Nur Ger, konsept fikri kendisine ve Evren Bingöl’e ait olan “Keşke”nin, kendisindeki çıkış noktasına vurgu yaparak şunları söylüyor: “Hiç kuşkusuz; Türkiye’de yaşayan her kadın ve insan, özgürlüğünü, varlığını ona borçlu. Cumhuriyetin 101 yılını geride bıraktığımız bu dönemde hem Mustafa Kemal Atatürk hem de bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizin temel ilkelerine sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu sebeple daha da heyecanlıyım, iki yıllık emeğimiz artık sahnede.”

        Sahnede şimdiye dek olduğundan çok farklı bir biçimde “hologram oyuncu” olarak yer alan Evren Bingöl de “Atatürk’ü okumak, izlemek, dinlemek, ondan öğrenmek, zaten bugüne kadar benim için hep çok önemliydi. Ancak içinde Atatürk’ün bizzat olduğu bir projenin parçası olmak, paha biçilemez.” diyerek heyecanını dile getiriyor.

        “Keşke”nin dijital prodüksiyonunu yöneten Murat Günenç ise duygularını şöyle ifade ediyor: “Sanat bir sihir. Teknoloji ile bir araya geldiğinde bu sihrin dozu biraz daha artıyor. -Erişilebilen kaynaklara göre- Dünyada ilk defa sahne sanatlarında bir karakteri bütün oyun boyunca hologram teknolojisi kullanarak sahnede gerçek bir oyuncuyla beraber oynatıyoruz. Ölümsüz bir kahramanı, büyük bir dâhiyi, bugünün dünyasına taşımaya çalışmak, benim için gurur verici.”

        16 Ekim 2024 Çarşamba akşamı 20.30’da İstanbul DasDas, Ataşehir’de prömiyerini yapacak olan “Keşke”nin biletleri Mobilet'te satışa çıktı.

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        #dasdas
        #keşke
        #tiyatro
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