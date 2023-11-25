Keşfettiği bitki türüne 13 yıl önce kaybettiği babasının adını verdi

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Türkiye'nin doğal bitkileri üzerine yaklaşık 20 yıldır bilimsel çalışmalar yapan Eker, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yeni bir bitki türü keşfetti.

Eker, keşfettiği yabani soğan türünü, dünyada başka örneklerinin bulunup bulunmadığını belirlemek için çevre ülkelerdeki floralarla da karşılaştırdı.

İsmail Eker; Orta Doğu, Rusya, Avrupa ve Kafkasya bölgelerinin floralarında benzeri bulunmayan bitki türünü bilim literatürüne kazandırarak aynı zamanda bu türlerin isim babası oldu.

Bilim insanı, keşfettiği bitki türüne 13 yıl önce kaybettiği babası Mehmet Yaşar Eker'in adını verdi.

Bilimsel ismi 'Allium mehmetyaschari Eker' olan bitkinin Türkçe ismi ise Tüylübaba soğanı olarak belirlendi.

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Eker, bugüne kadar yaptığı keşiflerle oğlu, annesi ve yeğeninin yanı sıra üniversitenin kurucusu İzzet Baysal ile çok sayıda bilim insanının ismini verdiklerinin de aralarında bulunduğu 15 bitki türünü literatüre kazandırdı.

"BİLİM DÜNYASINA YENİ BİR BİTKİ TÜRÜ KAZANDIRMANIN SEVİNCİNİ YAPŞIYORUM" Prof. İsmail Eker, bilim dünyasına yeni bir bitki türü kazandırmanın sevincini yaşadığını söyledi. Bitkiyi keşfetme sürecini ve sonrasındaki çalışmalarını anlatan Eker şunları kaydetti: "Yakın türlerle karşılaştırmalarını yapıp bilimsel makale haline getirdim. Makalemizi, Finlandiya menşeli dergi olan 'Annales Botanici Fennici'ye gönderdim. Bitki, orada alanında uzman hakemler tarafından da incelendi. Bizim savlarımız desteklendi. Bu bitkinin yeni bir tür olduğuna karar verildi. Daha sonra dergide yayımlandı. Bu bir bakıma bitkinin patent alması. Bilim literatürüne bu makaleyle girmiş oldu." Eker, her yeni türün isminin, bulan bilim insanı tarafından belirlendiğini dile getirerek "Vefa olsun diye bitkiye, 2010 yılında erken yaşta kaybettiğim babamın adını verdim. Bunu çok kere düşünmüştüm. Babama uygun bir tür bulunca bitkinin ismini 'Allium mehmetyaschari Eker' olarak bilim dünyasına duyurmuş olduk. Türkçe ismini de 'Tüylübaba soğanı' olarak önerdik. Literatüre de bu şekilde girdi" diye konuştu. REKLAM

"ANNEMİN VE YEĞENİMİN ADINI VERDİĞİM BİTKİLER DE VAR" Daha önce yaptığı keşiflerle oğlu, annesi ve yeğeninin yanı sıra üniversitenin kurucusu İzzet Baysal ile çok sayıda bilim insanının ismini verdiklerinin de aralarında bulunduğu 15 bitki türünü literatüre kazandırdığını belirten Eker, "Bununla birlikte 16 tür oldu. Bitkinin ismini bir bilim adamına ya da bir bölgeye, bir şehre ithaf ediyoruz. Bunun yanı sıra aile bireylerimin isimlerini de verdim. Oğlum Pamir Yiğit'in ismini verdiğim bir bitki var Bolu Abant Dağları'nda; 'Yiğit sümbülü' olarak geçiyor. Annemin ve yeğenimin adını verdiğim bitkiler de var" ifadelerini kullandı. Eker, Adana'da keşfettiği bitkinin yayılım alanının yapılan çalışmalarla ortaya çıkacağına değinerek bu türün Tahtalı Dağları, Kahramanmaraş, Adana ve Niğde çevrelerinde de bulunma ihtimalinin olduğunu sözlerine ekledi.