Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Ortadoğu

Kerkük'te yerel seçimlere ilişkin kritik düzenleme onaylandı

Irak'ın Kerkük kentinde yapılacak yerel seçimlerde kent dışından getirilen ve nüfus kaydı bu kentte bulunmayanların oy kullanamamasına ilişkin düzenleme Mecliste yasalaştı

Giriş: 27.03.2023 - 05:23 | Güncelleme: ABONE OL
Kerkük'te yerel seçimlere ilişkin kritik düzenleme onaylandı
Kerkük'te yerel seçimlere ilişkin kritik düzenleme onaylandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Irak'ın Kerkük kentinde yapılacak yerel seçimlerde kent dışından getirilen ve nüfus kaydı bu kentte bulunmayanların oy kullanamamasına ilişkin düzenleme Mecliste yasalaştı.

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Günlerdir uğraşını verdiğimiz, Kerkük ile ilgili olan ve Kerkük dışından getirilen seçmenlerin oy vermemesini içeren yasayı meclisten geçirdik. Sayımız az olsa da Mecliste gücümüzü ispat ettik. Kerkük’ün kimliğinin değişmesine asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre, söz konusu maddenin yasalaşmasında Kerküklü Türkmen, Arap ve Kürt siyasetçilerin desteği bulunduğunu belirten Salihi, "Kerkük ile ilgili özel maddede gerekli düzenlemeleri tam bir dayanışma ve uzlaşıyla gerçekleştirdik." dedi.

Seçim yasasının Kerkük'teki yerel seçimleri kapsayan 35. maddesine göre, kentteki seçmen kütükleri incelenecek ve Kerküklü seçmenlerin nüfus cüzdanıyla gıda karnesi eşleştirmeye tabi tutulacak. Eşleştirme sonucunda bilgileri örtüşmeyen kişiler bu kentteki yerel seçimlerde oyunu kullanamayacak.

Kerkük'ün 2003 sonrası Kürt siyasi partileri tarafından ülkenin kuzeyinden getirilerek buraya yerleştirilen nüfustan dolayısıyla "demografik değişikliğe" uğratıldığı biliniyor.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
ABD'yi hortum vurdu, olağanüstü hal ilan edildi: 26 ölü
ABD'yi hortum vurdu, olağanüstü hal ilan edildi: 26 ölü
Usta sanatçı Köksal Engür yaşamını yitirdi
Usta sanatçı Köksal Engür yaşamını yitirdi
İsrail Savunma Bakanı Gallant, görevden alındı
İsrail Savunma Bakanı Gallant, görevden alındı
Fatih'te 3 katlı metruk bina kısmen çöktü
Fatih'te 3 katlı metruk bina kısmen çöktü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.