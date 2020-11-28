Sinirlenen Kerimcan Durmaz, o kişiye şu yanıtı verdi:

Bütün insanların nesli tükenecek. Hepimiz bir gün geberip, gideceğiz! O yüzden tadını çıkar, nasıl yaşamak istiyorsan öyle yaşa! Sen yaşadığın hayatından memnunsun. Ben de hayatımdan çok memnunum.

Benim günahlarımın cezasını sen çekmeyeceksin. Benim yüzümden ekstra yanmayacaksın! O yüzden kendi hayatınla ilgilen, benimkini ancak izleyebilirsin! Karışamazsın! Allah mısın sen? Melek misin? Peygamber misin? Sen de benim gibi sıradan bir insansın. O yüzden işine bak.