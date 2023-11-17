Keremcem'den 'Molekül'

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Keremcem, yeni şarkısında molekülleri uçup kaybolmuş ama hâlâ dağılan parçalardan birinin süzülüp omzuna konmasını dileyecek kadar yalnızlıktan korkan bir kalbi ve insanın doğumundan itibaren bu en güçsüz yanı olan duygusal temasa duyduğu ihtiyacı anlattı.

Aynı zamanda Keremcem’in 30 yıllık müzisyen arkadaşları ile birlikte hazırladığı "Molekül", 2024'te çıkacak olan albümün ilk teklisi.