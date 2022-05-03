Keremcem'den o iddialara yanıt

'OYUNCULUĞU BIRAKTI' İDDİALARINA YANIT

Şarkıcılığının yanı sıra oyunculuk da yapan ünlü isim, muhabirlerin ekranlara veda ettiği yönünde çıkan iddiaları sorması üzerine "Arkadaşlar şu anda sizden duydum, nereden çıkıyor bu haberler bilmiyorum. Tabii ki öyle bir durum yok, güzel bir proje olursa neden olmasın." yanıtını verdi.