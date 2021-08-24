Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Diğer Halter

Kerem Kurnaz Avrupa şampiyonu

U15 Avrupa Halter Şampiyonası 81 kiloda Kerem Kurnaz, koparmada 118 kilo ile altın, silkmede 143 kilo ile gümüş, toplamda ise 261 kiloluk derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu.

24.08.2021 - 21:25 | Güncelleme: ABONE OL
Kerem Kurnaz Avrupa şampiyonu

Poloya’nın Ciechanow kendinde devam eden Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası’nın beşinci gününde milli sporcular 2 altın ve 3 gümüş madalya kazandı.
Bayanlar U17 59 kiloda yarışan Züleyha Alıcı koparmada 77 kilo ile gümüş, silkmede 92 kilo ile 4., toplamda ise 169 kiloluk derecesiyle Avrupa ikincisi oldu. Aynı kiloda yarışan diğer sporcumuz Cansu Karakaya koparmada 71 kilo ile 6. , silkmede 89 kilo ile 9., toplamda 160 kilo ile 7.oldu.
Erkekler U15 81 kiloda yarışan Kerem Kurnaz koparmada 118 kilo ile altın, silkmede 143 kilo ile gümüş, toplamda ise 261 kiloluk derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu. Aynı kiloda yarışan diğer sporcumuz Hüsnü Can Yılmaz koparmada 110 kilo ile gümüş , silkmede 135 kilo 4., toplamda 245 kilo ile 4. oldu.
Şampiyonanın dördüncü gününde milliler 18 altın, 15 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 42 madalyaya ulaştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Tüyler ürperten açıklama... 'Kabusun yeni adı Covid-22'
Tüyler ürperten açıklama... 'Kabusun yeni adı Covid-22'
'Gerçek değildir' dedi! Pozunun perde arkasını paylaştı
'Gerçek değildir' dedi! Pozunun perde arkasını paylaştı
30 yıl boyunca süren kabus! Direksiyon başına oturur oturmaz...
30 yıl boyunca süren kabus! Direksiyon başına oturur oturmaz...
'Aşıları 8 ay önce Amerika’da olmuştum'
'Aşıları 8 ay önce Amerika’da olmuştum'
Mansur Yavaş Habertürk TV'de!
Mansur Yavaş Habertürk TV'de!
İngiltere Başbakanı'dan Taliban'a 'tahliye' çağrısı
İngiltere Başbakanı'dan Taliban'a 'tahliye' çağrısı
Adli tatil ne zaman bitiyor 2021?
Adli tatil ne zaman bitiyor 2021?
Derviş Eroğlu'ndan iyi haber!
Derviş Eroğlu'ndan iyi haber!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.