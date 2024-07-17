Kerem Atakan Kesgin Bandırmapsor'a kiralandı
Beşiktaş 2 sezon önce Sivasspor'dan transfer edilen Kerem Atakan Kesgin'in Bandırmaspor'a kiralandığını açıkladı.
Giriş: 17.07.2024 - 15:22 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:22
Beşiktaş 2 sezon önce Sivasspor'dan transfer edilen Kerem Atakan Kesgin'in Bandırmaspor'a kiralandığını açıkladı.
TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'a kiralanan Kerem Atakan, geçtiğimiz sezonu da Sivasspor'da kiralık olarak geçirmişti.
2022-23 sezonu başında 1.4 Milyon Euro Bonservis ile Sivasspor'dan kiralanan 23 yaşındaki oyuncu Beşiktaş formasıyla sadece 8 maça çıktı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ