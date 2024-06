Kerem Alışık: Sadri Alışık Ödülleri ustalarımızı hatırlamaya aracılık ediyor  

Bu yıl 25'inci kez düzenlenen ve her yıl sinema ve tiyatro dünyasında büyük heyecan yaratan Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, İstanbul Mustafa Kemal Merkezi'nde (MKM) düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Her sene bir oyuncunun tek şarkı ile renk kattığı bu özel geceye, Tuluğ Tırpan’ın piyanosu eşliğinde Evrim Alasya söylediği 'Farketmeden' şarkısıyla büyük beğeni topladı.

25 yıl önce usta oyuncu, komedyen, yönetmen, şair ve ressam olarak tanınan Türk sinemasına ve tiyatrosuna büyük katkılar sağlayan Sadri Alışık’ın anısına düzenlenen Sadri Alışık Ödülleri hakkında konuşan Sadri Alışık Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık gecede şunları söyledi: Sadri Alışık Ödüllerinin 25'incisi... Tam çeyrek asır, dile kolay. Ne garip ana oğul iki kanayan yüreğin acısından doğan bu ödüllerin birincisini düzenlerken 25'incisini değil yapabilmek düşünmek bile bir asır kadar uzaktı. Ama bugün anladım ki bir an kadar yakınmış. Tabii 24 yolda bir sürü şey oldu. Gelenler, gidenler, değişimler, dönüşümler… Belki bundan sonraki zamanlarda daha bir sürü şey değişecek. Belki bizler de uzaklara gitmiş olacağız. Ama Sadri Alışık Ödülleri inşallah her sene her şeye rağmen devam edecek. Çünkü hayat böyle işte… Ne olacağı bilinmiyor. Bir bakıyorsunuz saat 3, bir bakıyorsunuz saat hiç. Bugün önemli. Çünkü dünün umutlarını ve bugünün hayallerini bugün belirliyor. Ne mutlu ki bugün yine buradayız. Yine Mustafa Kemal merkezi yine Atilla İlhan Salonu’nda, yine aynı hali, aynı duyguları paylaşmaktan; aynı heyecanı yaşamaktan kıvanç duyuyorum. Hoşgeldiniz… Şeref verdiniz… Deprem,pandemi derken uzun zaman oldu. Gerçekleştiremedik törenimizi, geçen yollarda biraz daha eskidik tabi… Ama yanlış anlamayın bazı eskiler eskimiyor… Hem eskimek güzel de ayrıca, eksilmedikçe tabii… Ama işte, eksiliyoruz maalesef, aramızdan ayrılanlar oluyor. Burada şu koltuklarda oturan ustalarımız, aynı sahneyi paylaştığınız meslektaşlarımız şimdi bize uzak ve soğuk görüntülerin içinden gülümsüyor maalesef… Sevgimiz acıyor, kalbimiz acıyor. İçimizde bir şeyler oluyor. Bize olanlar değil de, içimizde olanları hatırlamamıza vesile oluyor. Çünkü hatırlamak bir buluşma biçimidir. İranlı şair Füruğ’un dediği gibi ‘Kuş ölür sen uçuşu hatırla’ İyi ki varlar, iyi ki vardılar. Tıpkı Çolpan İlhan ve Sadri Alışık gibi güzel sanatları bitirdiler. Güzel sanatların içinde kaldılar. Ama en önemlisi bize güzel yaşama sanatını öğrettiler. Sanata ve kültüre değer kattılar. Bize yol gösterdiler, yol açtılar. Minnet ve rahmetle anıyoruz onları. Bu gece burada ödül alan ödüle aday olan tüm meslektaşlarımı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Ve bu geceyi organize eden, bu oluşumları yürüten, yöneten, işini canıyla yapan SAKM’nin o yürekli ve çabalı ailesine başta Sadri Alışık yanlış anlamayın Jr’a derin sevgi saygı ve selamlarımı yolluyorum. Ve sanata değer katan kadınlar ödülü için kişiliği, oyunculuğu, sanatın her alanındaki çabaları insanlığı ve üstelik anneliği ile pamuklara sarıp kalbimizde sakladığımız çok özel bir insanı davet etmek istiyorum. Ben hep ‘annen yok kimsen yok’ derim ama ne mutlu ki bir annemiz var. Sayın Serpil Tamur…”

Serpil Tamur’un ödülünü alırken “Çolpan İlhan benim için muhteşem bir insandı. Onun adına verilen ödülü onun diktiği kostümle alıyorum. Gözüm gibi bakıyorum bu kostüme. Hayatımın Oscar ödülüdür bu benim için” sözleri salondakilere duygusal anlar yaşattı. Gecenin en dikkat çeken özelliği ödüle aday olan tüm oyuncuların eksiksiz törene katılmasıydı.

SİNEMA

• YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

Nur Sürer – Cici

• YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

Cem Davran – Hayat

• YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

Nurcan Eren – Suna

• YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

Ahmet Varlı – Kör Noktada

• KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

Derya Karadaş – İyi Bir Aile Değiliz

• KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

Celal Kadri Kınoğlu – Do Not Disturb

• KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

Hazar Ergüçlü – Gönül

SİNEMA KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

Erkan Kolçak Köstendil – Gönül