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Kerem Aktürkoğlu'na zam yolda!

Galatasaray'da yerli futbolcuların sözleşme iyileştirmeleri devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün'den sonra Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi için de büyük ölçüde anlaşma sağladı. 2021'de yıllık ücreti 8 milyon TL'ye çekilen milli futbolcunun maaşı daha yukarıya çekilecek

Giriş: 10.04.2023 - 09:32 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Kerem Aktürkoğlu'na zam yolda! GS haberleri
HABERTURK.COM

Galatasaray'da yerli futbolcuların sözleşme iyileştirme görüşmeleri devam ediyor. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, özellikle altyapıda birçok oyuncunun profesyonel sözleşmesini yenilerken A Takımda da Yunus Akgün'ün maaşına zam yapılmıştı. Sarı-kırmızılılarda sıra kaptanlar arasında bulunan Kerem Aktürkoğlu'na geldi.

Galatasaray idarecileri, yıllık 8 milyon TL kazanan Kerem Aktürkoğlu'nun temsilcileriyle bir araya geldi. Sözleşme yenileme konusunda büyük ölçüde mutabakat sağlanırken Kerem'in yıllık ücretinde de iyileştirmeye gidileceği belirtildi. Sarı-kırmızılılar, Kerem'e yapacağı zam ile oyuncunun motivasyonunda yükselme bekliyor.

MENAJERİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kerem Aktürkoğlu'nun temsilcisi Erkut Söğüt, sözleşme yenileme konusunda geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalar yapmıştı. Radyospor'da canlı yayın konuğu olan Söğüt, 'Her iki tarafın da böyle bir isteği var. Bunu görüşmüştük; ama maalesef araya deprem girdi. İnsanlar futboldan mecburen bir süre uzaklaşmak zorunda kaldı. Şimdi tekrar konuşmaya başladık. Önümüzdeki haftalarda bunu netleştireceğiz" demişti.

"GALATASARAY YÖNETİMİ DAHA İYİ MAAŞI HAK ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Galatasaray yönetiminin Kerem'in daha yüksek bir ücreti hak ettiğini düşündüğünü belirten Söğüt, "Bizim için en önemli şey Kerem'in maaşının düzeltilmesi, sözleşme süresinden çok, maaşının iyileştirilmesi konusu önceliğimiz. Bunu Galatasaray da istiyor biz de istiyoruz. Galatasaray da böyle düşünüyor. Kerem'in daha bunu hak ettiğini yönetim de düşünüyor ve bunu biran önce yerine getirmek istiyor. İki taraf da konuya pozitif bakıyor. Sözleşme süresi uzar mı, onu zaman gösterecek" ifadelerini kullanmıştı.

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