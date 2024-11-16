Kerem Aktürkoğlu: Halkımızdan özür diliyorum
UEFA Uluslar B Ligi 5. maçında A Milli Futbol Takımımız, Kayseri'de Galler'i ağırladı ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlılarda Kerem Aktürkoğlu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
UEFA Uluslar B Ligi 5. hafta maçında sahasında Galler ile 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımımız'da Kerem Aktürkoğlu, mücadele sonrası konuştu.
İşte genç yıldızın o sözleri:
Kayseri halkına teşekkür ederiz, harika bir ortam vardı. Galibiyet hediye etmek istiyorduk ama kaçırdığım penaltıdan dolayı bunu yapamadık. Hak ettiğimiz A Ligi'ne çıkamadık. Bundan dolayı halkımızdan özür diliyorum. Umarım Karadağ maçında gerekeni yaparız ve A Ligi'ne çıkarız.
"ÖZÜR DİLİYORUM"
Her maça galibiyet almak için çıkıyoruz. Bundan önce de böyleydi, Karadağ maçında da böyle olacak. Tekrardan kaçırdığım penaltıdan dolayı özür diliyorum.