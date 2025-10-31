Kerem Aktürkoğlu, Aras'ın davetini kabul etti

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, bir okulda yapılan başkanlık seçiminde dikkat çeken bir vaatte bulunan öğrencinin davetini geri çevirmedi.

Seçimi kazanan Aras isimli öğrenci, adaylık sürecinde; "Başkan olursam Fenerbahçe'de oynayan Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim. Belki de okulumuzu ziyaret etmek ister" sözleriyle sosyal medyada gündeme gelmişti.

Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla Aras’a yanıt verdi; "Tebrikler Aras! Okul başkanı olmuşsun, ne güzel bir haber bu. Davetini memnuniyetle, seve seve kabul ediyorum kardeşim benim. Çok yakında görüşmek üzere inşallah."