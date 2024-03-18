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        Haberler Ekonomi Emlak Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap - Emlak Haberleri

        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin merak edilen 8 sorunun yanıtını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 13:08 Güncelleme: 18.03.2024 - 13:09
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        • 1

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamındaki "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin merak edilen 8 sorunun yanıtını paylaştı.

        • 2

          Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından, kampanyaya ilişkin tüm detayların bulunduğu bir videoya yer verdi.

        • 3

          Kampanyaya ilişkin merak edilen 8 soru ve yanıtları şöyle:

        • 4

          Soru: Konut için ne kadar hibe ve kredi verilecek?

          - Bakanlık "Yarısı Bizden" diyor ve hak sahiplerine yarı yarıya destek geliyor. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve diğer her konut için 1 milyon 400 bin lira kredi verilecek.

        • 5

          Soru: İş yeri için ne kadar hibe ve kredi verilecek?

          - İş yeri için de destek yarı yarıya. Bir iş yeri için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi ve diğer her bir iş yeri için 700 bin lira kredi verilecek.

        • 6

          Soru: Kredi için gelir şartı aranıyor mu?

          - Hayır, hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak.

        • 7

          Soru: Kiracılara destek sağlanacak mı?

          - Kiracılara tarihte ilk kez destek sağlanacak. Dönüşüm sürecinde bir ilk yaşanacak ve kampanya kapsamında taşınmazı kullanan kişiye bir kereye mahsus 100 bin lira taşınma desteği verilecek. Dönüşüme girecek evde ev sahibi yaşıyorsa ev sahibi, kiracı varsa kiracı bu desteği alacak.

        • 8

          Soru: Bakanlık ödemeyi ne zaman, nasıl yapacak?

          - Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılacak. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına "hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici"nin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapacak.

        • 9

          Soru: Hak sahiplerinin ödemeleri ne zaman başlayacak?

          - Ruhsat tarihinden itibaren 24 ay sonra ödemeler başlayacak. Yani vatandaş, riskli yapısını yenileyip güvenli konutuna geçtikten sonra ödemelere başlayacak. Böylece konutu dönüşüme girecek vatandaş dönüşüm sürecinde hem kira hem kredi taksiti ödemek zorunda kalmayacak.

        • 10

          Soru: Kampanya hangi şartlarda uygulanmayacak?

          - Projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde kampanyadan faydalanılamayacaktır. 1 Nisan 2023'ten önce yeni yapıya ilişkin yapı ruhsatı alınmış ise kampanyadan faydalanılamayacaktır.

        • 11

          Soru: Kredi geri ödemeleri nasıl hesaplanacak?

          - Ruhsat alındıktan iki yıl sonra ödemeler başlayacak olup 10 yıla kadar vade uygulanacaktır. İlk yıl taksitlerde faiz uygulanmayacak, sonraki yıllarda ise kalan borç miktarı her yıl ocak ayında yıllık TÜFE artışının yarısı oranında güncellenerek kalan taksit sayısına bölünecek.

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