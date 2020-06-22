Yaz aylarının da gelmesi ile beraber insanlar piknik yerlerine akın ediyor. Kene genelde ormanlık alanlarda olduğu için bu durum en çok piknik yapmaya gidenlerin karşısına çıkıyor. Kene ısırması ve sokması meydana geldiği zaman hemen bir hekime gidilmelidir. Kişi kendi başına müdahale etmemelidir çünkü bazı kene türleri kişinin zehirlenmelerine ve hatta ölümlerine sebep olmaktadır. Kene ısırması ve sokması belirtileri ise şu şekildedir. Ciltte kızarıklık ve şişlik, deride döküntü, vücutta aniden yükselen ateş, halsizlik, üşüme.

Kene nedir?

Kene, insan vücuduna yapışabilen ve kan emen bir parazit çeşididir. Birçok çeşit kene bulunmaktadır. Bazı kenelerin vücuda zararı olmazken bazılarının ise ciddi zararları olabilmektedir. Bu yazımızda kene nedir konusu hakkında sizlere bilgiler aktardık. Şimdi ise kene ile ilgili daha detaylı bilgiler vereceğiz.

Kene ısırması ve sokmasının belirtileri nelerdir?

Kene ısırması ciddi bir problemdir ve dikkate alınmalıdır. Kene ısırmasının ve sokmasının birçok belirtileri bulunur. Bu belirtiler bazen kısa süre içerisinde oluşurken bazen ise iki gün sonra belirti vermeye başlayabilir. Sizlere kene ısırması ve sokmasının belirtileri nelerdir konusu hakkında bilgiler vereceğiz. İşte kene ısırmasının belirtileri aşağıdaki gibidir

Kişinin kendini sürekli halsiz ve yorgun hissetme

Vücut ısısında artış meydana gelmesi

Baş bölgesinde ağrı oluşması

Üşüme

Terleme

Vücutta kızarıklık

Burun bölgesinde kanama

Vücutta morarma

Kene ısırması ve sokması nasıl geçer?

Kene ısırması ve sokması meydana geldiğinde hemen bir hastaneye gidilmelidir. Hekiminiz öncelikle kontrolünüzü yapacak ve daha sonra keneyi çıkarıp size uygun ilacı verecektir. Evde keneyi kendiniz çıkarmaya çalışmamalısınız. Çünkü keneyi uzman kişiler çıkarmaz ise derinin içerisinde parça kalabilir. Buda zehirlenmelere yol açar. Bu yazımızda kene ısırması ve sokması nasıl geçer konusu hakkında sizlere bilgiler verdik. Şimdi ise kene ısırması zararlı mıdır konusu hakkında sizleri aydınlatacağız. Mutlaka okumaya devam ediniz.

Kene ısırmasına karşı alınacak önlemler

Kene genelde ormanlık alanlarda ve piknik mekânlarında olur. Bu sebeple özellikle bu bölgelere giderken tedbirli olunması gerekir. Kene ısırmasına karşı alınacak birçok yöntem vardır. İşte kene sırmasına karşı alınacak önlemler aşağıdaki gibidir

Dağlık alanlarda, ormanlık alanlarda ve piknik yapılan mekânlarda uzun giysiler giymek

Kene hayvanlarda da olduğu için hayvanlar ile çok temasta bulunmamak

Ahır ve hayvanat bahçesi gibi yerlerde daha dikkatli olmak

Kenelerin fazla bulunacağı yerlere giderken böcek ilaçları kullanılabilir.

Kene ısırması ve sokması kan tahlilinde çıkarır mı?

Bazı keneler kişilerin zehirlenmesine yol açabilir. Bu sebeple insanlar kene ısırması ve sokması kan tahlilinde çıkar mı diye çok merak etmektedir. Çünkü bazı zamanlarda kene yapışıp ve ciltten bir süre sonra düşebilir. Kene ısırması ve sokması kan tahlilinde çıkmaktadır.

Kene ısırması zararlı mıdır?

Kene ısırması zararlı mıdır konusu merak edilen ve akılları kurcalayan bir sorudur. Kene ısırması bazı kişiler tarafından çok önemsenmez. Fakat bu çok yanlış bir davranıştır. Kene ısırması kişiye ciddi zararlar verebilir. Kişinin zehirlenmesine ve hatta ölümüne sebep olabilir. Bu sebeple kene ısırması gibi bir durum söz konusu ise vakit kaybetmeden hemen en yakın sağlık kuruluşuna gidip tedavi edilmesi gerekmektedir.