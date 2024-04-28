Kendisini vuran husumetlisinden şikayetçi olmadı!

Bursa'da, husumetlisi Emre Başkurt (25) ile yanındaki 2 arkadaşını, arkadaşı Orhan Yıldız’ın (37) kullandığı otomobille giderken vuran tutuklu sanık Volkan Kılıç (35), ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla 45 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında vücuduna isabet eden 10 saçma ile ağır yaraladığı Başkurt’a acil şifalar dileyip, “Geçmiş olsun” dedi. Mahkemede ifade veren Başkurt, tutuklu sanıklar Kılıç ve Yıldız'dan şikayetçi olmadı.

DHA'nın haberine göre olay, Mustafakemalpaşa ilçesinde Temmuz 2023’te meydana geldi.

İddiaya göre Volkan Kılıç, Orhan Yıldız'ın kullandığı otomobil ile Karaorman Mahallesi'ne giderken, aralarında husumet bulunan Emre Başkurt ve 2 arkadaşını yolda gördü. Aracı durduran Kılıç, otomobilde bulunan av tüfeği ile Emre Başkurt ile arkadaşları Ahmet Şahin (34) ve Emre Kaplan'a (31) 4 el ateş etti. Şahin ve Kaplan'ın hafif yaralandığı olayda, alnına, kafasının arka kısmına, göğsüne, kol ve bacakları ile beline 10 saçma isabet eden Emre Başkurt ağır yaralandı. Başkurt, önce kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde, sonra da Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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Saldırı sonrası kaçan Kılıç ve Yıldız ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler hakkında, yaraladıkları 3 kişi için, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan her biri için 15'er yıl olmak üzere toplam 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"KENDİLERİNİ KORKUTMAK İÇİN BACAKLARINA ATEŞ ETTİM"

Yargılanmalarına başlanan sanıklardan Volkan Kılıç, ilk duruşmada verdiği ifadede, “Yolculuk sırasında, daha önceden aramızda husumet bulunan Ö.A.'nın adamları olan ve beni arayan Emre Başkurt ve 2 arkadaşını yolda gördüm. Bunlardan biri silahını çıkartınca ben de kendilerini korkutmak için arabada bulunan tüfek ile önce havaya sonra da 3 el bacaklarına ateş ettim ve kaçtım. Ardından yakalanıp tutuklandım. Av tüfeğimden çıkan saçmalara hedef olup ağır yaralan Emre'ye, geçmiş olsun dileklerimi iletip, kendisine acil şifalar diliyorum. Tahliyemi istiyorum. Mağdur oldum” dedi.