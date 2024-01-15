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        Haberler Gündem Güncel ŞAKA CİNAYETİ... Son dakika: Gaziantep'te 15 yaşındaki çocuk kendisine şaka yapan arkadaşını öldürdü!

        15 yaşındaki çocuk, kendisine şaka yapan arkadaşını öldürdü!

        Gaziantep'te 15 yaşındaki bir çocuk, kendisine şaka yaptığı iddiasıyla tartıştığı 18 yaşındaki arkadaşını öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 15:09 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:26
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        Kendisine şaka yapan arkadaşını öldürdü!
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        Gaziantep'te S.S.Ç. (15), kendisine şaka yaptığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Mehmet Şerif Şahin'i (18) bıçaklayarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet Şerif Şahin, arkadaşı S.S.Ç. ile şakalaştığı sırada tartışma çıktı.

        Mehmet Şerif Şahin
        Mehmet Şerif Şahin

        Tartışmanın büyümesi üzerine S.S.Ç., yanındaki bıçak ile Mehmet Şerif Şahin'i yaraladı. Şahin'i kanla içinde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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        İhbarla gelen sağlık ekipleri, Şahin'i Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şahin, burada kurtarılamadı. Cenaze otopsi sonrası ailesine teslim edilirken, şüpheli suç aleti ile yakalandı. Soruşturma sürüyor.

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