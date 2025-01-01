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        Haberler Bilgi Yaşam Kendi kendine konuşmak korkulacak bir durum mu? Yoksa sağlıklı bir aklın işareti mi?

        Kendi kendine konuşmak sağlıklı bir durum mudur?

        Evimizde yalnız kaldığımızda veya toplum içinde bir anda kendi kendimize konuşmaya başlayabiliriz. Çoğu insan için sorunlu bir durum olan kendi kendine konuşma, söylendiği gibi olmayabilir. İşte kendi kendimizle konuşmamızın nedenleri ve sağlığımıza etkileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 11:30 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:30
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        Neden kendi kendimizle konuşuruz?
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        Kendi kendine konuşma durumu psikolojik bir sorun olarak görülür. Ancak psikolojik açıdan herhangi bir problemi olmayan sağlıklı insanlar da sık sık kendi kendilerine konuşur. Peki, bu durum kişiyi endişelendirmeli mi?

        BAZI İNSANLAR NEDEN KENDİ KENDİLERİNE KONUŞUR?

        Herkesin içsel bir monologu vardır; bazıları kendi kendilerine yüksek sesle konuşarak buna katılırken, diğerleri sessiz kalır. İnsanların neden kendileriyle konuştuklarını açıklayan iki teori şunlardır:

        - Sosyal izolasyon teorisi : Çok fazla yalnız zaman geçirmek insanların kendileriyle konuşma olasılığını artırır.

        - Bilişsel bozulma teorisi : Kendinizle konuşmak, psikolojik refahınızı etkileyen zor veya travmatik bir şeyle karşılaştığınızda meydana gelir.

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        Kendi kendine konuşmanın farklı işlevleri şunlardır:

        - Özeleştiri : "O toplantıda gülünç duruma düştüm."

        - Kendini güçlendirme : "Hazırlıklıyım ve yarınki sunumda iyi iş çıkaracağım."

        - Öz yönetim : "Bugün randevunuzu almayı unutmayın."

        - Sosyal değerlendirme : "Ona çıkma teklif ettiğimde büyük ihtimalle evet diyecektir."

        Birinin kendi kendine konuşmasının diğer nedenleri arasında mantık yürütme, problem çözme, planlama, dikkat ve motivasyon yer alır.

        KENDİNİZLE KONUŞMANIZIN FAYDALARI

        Kendi kendine konuşma birkaç şekilde yardımcı olabilir. Dürtülere yenik düşmemenize, zorlu durumlarda rehberlik sağlamanıza ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Örneğin sporcular, motivasyonlarını korumak ve hedeflere ulaşmak için sıklıkla kendi kendine konuşmayı kullanırlar.

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        ODAKLANMAK İÇİN KENDİ KENDİNİZLE KONUŞUN

        Motivasyon veya teşvik olarak kendi kendinize konuşmayı deneyin. "Devam et!" gibi kısa bir cümle, bir sohbet etmekten daha etkilidir. Büyük bir sunum sırasında "Şey" kelimesini söylememek gibi odaklanmanız gereken şey hakkında spesifik olun ve göreve odaklanmak için kendi kendinize konuşmayı kullanın. Hem "Bunu başarabilirsin!" gibi motive etmek hem de "Gözlerini toptan ayırma" gibi talimat vermek için kullanılan kendi kendinize konuşmanın eşit derecede faydalı olduğu gösterilmiştir.

        Kendi kendine konuşmanın zihinsel ve sosyal faydaları filozoflar tarafından uzun zamandır tartışılmaktadır. Kendi kendine konuşma, kararlarınızı daha kolay vermenize yardımcı olabilir ve ertelediğiniz şeyleri yapmanız için sizi motive edebilir. Olumlu bir bakış açısına sahip olmak ve kendinizle nazikçe konuşmak, genel zihinsel sağlığınız üzerinde büyük etkilere sahip olabilir.

        KENDİ KENDİNE KONUŞMA VE RUH SAĞLIĞI

        İnsanlar kendileriyle konuştuklarında, zihinlerinde sorunları çözüyor ve bunları yüksek sesle söylüyor olabilirler. Bu aynı zamanda "kendini açıklama" olarak da bilinir. Yüksek sesle konuşmak, insanların düşüncelerini işlemesine yardımcı olur.

        Bu sağlıklı bir problem çözme taktiğidir. İnsanların yeni yaşadıkları şeyleri konuştuklarında, bundan ders çıkarma ve anlama olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösteren çalışmalar yapılmıştır.

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        KENDİ KENDİNİZE KONUŞMAYI NASIL BIRAKIRSINIZ?

        Kendi kendine konuşma insan varoluşunun doğal bir parçası olduğundan, özellikle sık sık yapıyorsanız, kendinizi bunu yapmaktan alıkoymanız zor olabilir. İşte daha az sıklıkta kendi kendine konuşmanız için bazı ipuçları:

        - Kendinizi gözlemleyin : Kendinizle konuştuğunuz zamanları fark edin ve neden böyle yaptığınıza dikkat edin. Kendinizle neden konuştuğunuzu ne kadar iyi anlarsanız, durmada o kadar başarılı olursunuz.

        - Alternatif bir eylem kullanın : Kendi kendinize konuştuğunuzu fark ettiğiniz her an, bunun yerine başka bir şey yapın; örneğin, yazmak veya sadece düşüncelerinizi düşünmek gibi.

        - Destek oluşturun : İnsanların kendileriyle konuşmasının nedenlerinden biri yalnızlıktır. Konuşmak istediğinizde başvurabileceğiniz kişileri belirleyin ve kendinizi diğerlerinden soyutlamadığınızdan emin olun.

        - Organizasyon araçlarını kullanın : Düzenli kalmak için kendinizle konuşuyorsanız, yapılacaklar listesi yazmayı, takvim kullanmayı veya kendinizi görevde tutmak için hatırlatıcılar ayarlamayı deneyin.

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        NE ZAMAN ENDİŞE EDİLMELİ?

        Kendi kendine konuşmanın faydalı olabildiği gibi bazen zararlı da olabilir. Kendi kendine konuşma olumsuz veya eleştirel hale geldiğinde, öz değerinizi etkileyebilecek sağlıksız bir anlatı yaratır. Araştırmalar ayrıca, kendi kendine konuşan bazı kişilerin bunu yalnızlıktan veya sağlıklı ya da yeterli sosyal ilişkileri olmadığı için yaptığını desteklemektedir.

        Kendi kendine konuşma yalnız hissetme, kaygı veya depresyon ile ilişkiliyse bir ruh sağlığı uzmanıyla görüşün.

        RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

        Kendi kendinize konuşmanın bir ruh sağlığı durumunun işareti olabileceği bazı durumlar vardır. Yüksek sesle mırıldanmak ve rastgele cümleler söylemek şizofreni belirtisi olabilir . Şizofreni dünya çapında birçok insanı etkiler. Gençlerde, hayatlarında büyük geçişler yaşadıklarında daha yaygındır.

        Şizofreni, Alzheimer hastalığı ve multipl sklerozdan daha yaygındır. 20'li yaşların ortasındaki erkekleri ve hayatlarının biraz daha ileriki dönemlerindeki kadınları etkileyebilir. Çocuklarda şizofreni nadirdir.

        Bu durumun kesin bir nedeni yoktur, ancak bazı şeyler birini buna yakalanmaya daha yatkın hale getirir. Bunlara beyin kimyasal dengesi, genetik nedenler ve çevresel sorunlar dahil olabilir. İlaçlar da rol oynayabilir.

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        Şizofreninin başlıca belirtilerinden biri düzensiz düşüncelerdir. Düşünceleriniz engellenmiş veya karmakarışık hissedebilir. Bunları yüksek sesle söylediğinizde mantıklı bir düzenleri olmayabilir. Kendinizle konuştuğunuzda yeni kelimeler uydurabilir, tek kelimeleri veya ifadeleri bağlam olmadan tekrarlayabilir veya kelimelere yeni anlamlar verebilirsiniz.

        Şizofreni erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir ve yönetilebilir.

        Kaynak: verywellhealth/webmd

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