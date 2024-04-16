Kendi hayatını zehir etti!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Genç başarılı bir ceza avukatı aile sıkıntılarıyla hastalıkla geçirdiği zor günleri atlatmış ve evlilik hazırlığı yapıyordu. Ama önceki sabah uykusundan uyanamadı. Polis avukatın şüpheli ölümünü araştırıyor.
Giriş: 16.04.2024 - 22:51 Güncelleme: 16.04.2024 - 22:56
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Genç başarılı bir ceza avukatı aile sıkıntılarıyla hastalıkla geçirdiği zor günleri atlatmış ve evlilik hazırlığı yapıyordu.
Ama önceki sabah uykusundan uyanamadı.
Polis avukatın şüpheli ölümünü araştırıyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ