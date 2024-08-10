Kendall Jenner arkadaşlarıyla tatilde
Ünlü model Kendall Jenner, arkadaşlarıyla Ibiza'da tatil yapıyor
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Podyum dünyasınınn aranılan isimlerinden olan Kendall Jenner, arkadaşlarıyla birlikte tekne tatiline çıktı.
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Ünlü model, İspanya'nın gözde tatil beldesi Ibıza Adası'nın açıklarında görüntülendi.
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Teknelerini, Ibiza Adası'nın açıklarındaki küçük bir adanın yakınlarına demirleyen gruptan Kendall Jenner, kendisi gibi model olan arkadaşı Fai Khadra ile jet ski gezisi yaptı.
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Kısa bir turdan sonra Kendall Jenner, teknenin arka kısmına oturarak arkadaşlarını seyretti.
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Arkadaş grubu, akşam üstü rotalarını Ibıza Adası'na doğru çevirdi.