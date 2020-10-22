2016'da kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal anne oldu. Bir süredir bebek heyecanı yaşayan çiftin çocukları Lalin dün gece dünyaya geldi.

Kobal dün gece özel bir hastanede suda doğum yaptı. Kızları Lalin'in doğduğu hastanede bir katı komple kapatan çift sadece doktor ve hemşirelerin girişine izin veriyor.

İmirzalıoğlu'nun misafir ve aile için ise 5 ayrı oda tutulduğu öğrenildi. İmirzalıoğlu'nun doğumdan sonra tüm hastane personeline çikolata ikram etti.