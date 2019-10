Deli Yürek, Acı Hayat, Ezel ve Karadayı dizilerinde canlandırmış olduğu karakterlerle geniş kitlelerde tanınan başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, son olarak ATV Ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programı ile ekranlara geri döndü.Kenan İmirzalıoğlu, kariyeri boyunca pek çok dizi, sinema filmi ve reklamda rol alarak sevenlerinin gönlüne taht kurmayı başardı. Peki, Kenan İmirzalıoğlu kimdir? Oyuncu hakkında bilmek istediğiniz her şeyi makalemizde sizler için derledik.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN HAYATI

Doğum Tarihi: 18 Haziran 1974

Nereli: Ankara

Kaç Yaşında:45

Boyu: 192 cm

Kilosu: 81

Burcu: İkizler

Mesleği: Oyuncu ve Model

Kenan İmirzalıoğlu Biyografisi:

18 Haziran 1974 yılında Ankara ilinin Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya gelen Kenan İmirzalıoğlu aslen Türkmen'dir.12 yaşına kadar köyde yaşadı. Soyu Bozulus Türkmenleri'nin Tabanlı Aşiretine dayanan İmirzalıoğu’nun babasının ismi Mustafa ve annesinin ismi Yıldız’dır. Zübeyde İmirzalıoğlu ve Derviş İmirzalıoğlu’nun en küçük kardeşi olan Kenan imirzalıoğlu ilköğretimini köyde yapmıştır.

Eğitimi:

İlköğretimini Ankara Bala’nın Üçem köyünde tamamladıktan sonra orta öğretimini tamamlamak için Ankara’ya teyzesinin yanına taşınan Kenan İmirzalıoğlu Orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Üniversite sınavının ilk denemesinde kazanamayan İmirzalıoğlu ailesinin yanına geri dönmüş olsa da, bir sonraki sınavı kazanarak Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik bölümünü okumak için İstanbul’a geldi.

Kariyeri:

Kenan İmirzalıoğlu, dikkat çeken yakışıklılığı ve fiziği ile üniversitedeki arkadaşlarının ısrarları üzerine katıldığı modellik yarışmasından başarıyla ayrılması üzerine modellik kariyerine başlamış oldu.1997 yılında Best Model of Turkey'nin elemelerine katılıp 4000 adayın arasından ilk 20'ye seçilmiş ve sonrasın da Türkiye Finalinde birinci seçilmiştir. Ardından birinci olduğu için Best Model of The World'e katılmış, birinci olmuş ve ilk defa bir Türk Erkeği Best Model of The World olmuştur.

Ünlü yönetmen Osman Sınav’ın yardımı ile katıldığı Deli Yürek dizisinin seçmelerinde başarılı oldu ve 1999-2002 yılları arasında yayınlanan Deli Yürek isimli dizi ile televizyon ekranlarıyla tanışmış oldu ve dizide Yusuf Miroğlu karakterini canlandırarak başarılı bir performans sergiledi.

Başarılı oyuncu, dizinin devamı olarak gösterilebilecek olan sinema filmi Deli Yürek: Bumerang Cehenneminde rol alarak sinemaya da atılmış oldu. Deli Yürek süreci bittikten sonra dil eğitimi için Amerika’ya giden Kenan İmirzalıoğlu Amerika’dan dönünce Senaristliğini ve yönetmenliğini Uğur Yücel’in üstlendiği2003-2005 yılları arasında yayınlanan Alacakaranlık dizisinde rol alan oyuncu, Ferit Çağlayan karakterini canlandırmıştı. Daha sonra yine aynı kadronun hazırladığı Yazı Tura isimli sinema filminde de rol aldı.

2007 de yayınlanan ve yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan’ın üstlendiği Son Osmanlı Yandım Ali filminde rol aldı.

2005-2007 yılları arasında Selin Demiratar ile beraber başrollerini paylaştığı Acı Hayat dizisinde ve 2009 yılından itibaren yayınlanmakta olan Ezel adlı dizide oynadı.

Kenan İmirzalıoğlu, 2004 yılında Alacakaranlık ile sinemaya setlerine geri dönüş yaptı. Her ne kadar istenilen gişe başarısınıyakalamamış olsa da, Alacakaranlık filmi, film festivallerinde ve eleştirmenlerin gözünde büyük bir başarı kazandı.

2007 yılında beyaz perdelerde yayınlanan Kabadayı sinema filminde efsanevi oyuncu Şener Şen ile birlikte çalışma fırsatı bulan Kenan İmirzalıoğlu, bu filmde canlandırdığı uyuşturucu bağımlısı bir mafya babası olan Devran karakteri ile sevenlerinin gönlünde taht kurmayı bir kere daha başardı.

Usta oyuncu Kenan İmirzalıoğlu2010 yılında vizyona giren Ejder Kapanı oldu. Akrep Celal isimli bir başkomiseri karakterini canlandırarak ikinci kez Uğur Yücel ile birlikte çalışma fırsatını yakalamıştır

2012 yılında ise Uzun Hikaye adlı Sinema Filminde oynayan Kenan İmirzalıoğlu yine 2012 yılında başlayan Karadayı adlı dizide Bergüzar Korel ile başrolü paylaşmış ve bu dizide Mahir Kara karakterini canlandırmıştır.

Özel yaşamı:

14 Mayıs 2016'da oyuncu Sinem Kobal ile evlendi.

Hakkında Kısa Kısa: