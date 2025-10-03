Habertürk
    
      
        Haberler Objektife Takılanlar Kenan İmirzalıoğlu eski semtine geldi

        Kenan İmirzalıoğlu eski semtine geldi

        Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal ile yıllardır gelmediği eski semti Cihangir'de görüntülendi. Bir işi için geldiğini söyleyen oyuncu, "Gelemiyorum burada bir işim çıktı. Onu halledip, döneceğim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 08:09 Güncelleme: 03.10.2025 - 08:12
        Yıllar sonra eski semtinde
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal ile birlikte yıllardır gelmediği eski semti Cihangir'de objektiflere yansıdı.

        Keyifli halleriyle dikkat çeken oyuncu çiftten Kenan İmirzalıoğlu, gazetecilerin "Kenan Bey, uzun zamandır sizi buralarda görmüyorduk" demesinin üzerine "Evet gelemiyorum. Burada bir işim çıktı. Onu halledip, döneceğim" ifadelerini kullandı.

        #Kenan İmirzalıoğlu
        #sinem kobal

