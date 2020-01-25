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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Kenan Doğulu, önceki akşam dostları ile birlikte Bebek'teki bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı.

Oyuncu eşi Beren Saat'in yanında olmadığı görülen Kenan Doğulu, mekan çıkışında muhabirlerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

Yeni klip çalışmaları olduğunu söyleyen Doğulu, "Kendime iki klip çekiyorum, sürprizler var. Sürpriz sürprizdir, yakın zamanda siz de göreceksiniz" şeklinde konuştu.