‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasına katılan ve geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla konuşma engeli bulunan fakat duyabilen Ümmü Gülsüm’ün 125 bin liralık soruya kadar gelmesi hakkında İmirzalıoğlu, “2 saatlik bir çekim oldu. Gülsüm ile iki saat baş başa vakit geçirdik. Gülsüm’ün o cesareti yüreği orada bana çok dokunmuştu sonradan anladım memleketteki herkese dokunmuş. Bu beni çok mutlu etti. O kadar güzel bir insandı ki o kadar güzel enerjili ve tertemiz kalmış bir insandı ki insana kendisini sorgulatıyordu. 'Karşında bu kadar temiz bir insan var acaba ben nasılım?' diye hepimizin ruhuna dokundu” dedi.