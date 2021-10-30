Önceki akşam Kenan Doğulu konserine Beren Saat damgasını vurdu. 'Aşk ile Yap' şarkısını söyleyen Kenan Doğulu, eşi ile dans etti. Çiftin romantik anları sosyal medyada paylaşıldı.

Geçtiğimiz yıllarda sık sık boşanacaklarına dair haberlerle gündeme gelen çift, böylelikle aralarındaki buzların erdiğinin mesajını yeniden vermiş oldu.

"BİRBİRİMİZE HEP BÖYLE BAKALIM"