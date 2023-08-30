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        Haberler Müzik Kenan Doğulu, Harbiye'de sahne aldı - Magazin haberleri

        Kenan Doğulu, Harbiye'de sahne aldı

        Kenan Doğulu, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Doğulu, konseri 'Bumaya' parçasıyla başlatırken, 'Ara Beni Lütfen' ve 'Yosun'u da seslendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 10:10 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:10
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        "30 yıldır tanıyorum"
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; sevenlerinin alkışları üzerine bis yapan Kenan Doğulu, geceyi, 'Aşk İle Yap' ve 'Tükendim Ben' şarkılarıyla sonlandırdı. Ünlü şarkıcıyı gecede dostları da yalnız bırakmadı. Konsere gelen ünlü isimler muhabirlerin sorularını yanıtladı.

        "BAYILIYORUM"

        Kızları Deren ve Derin ile birlikte konsere katılan Defne Samyeli, "En sevdiğim sahnelerden biri Kenan'ın... Onu 30 yıldır tanıyorum ve Türk müziğine yön veren, bu kadar üretken çok az sanatçı var. Benim için zamansız bir sanatçı ve onu izlemeye bayılıyorum. Kızlarım Deren ve Derin ile burada olmaktan da çok mutluyum. Heyecanla dans edeceğimiz dakikaları bekliyoruz" dedi.

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        "BENİM İÇİN İDOL"

        Konsere gelen şarkıcı Ziynet Sali, "Kenan Doğulu, ailemden birisi gibi. Hem müzisyen hem de sanatçı olarak benim için idol. Kendime hediye ettim bugün Kenan Doğulu konserini" ifadelerini kullanarak, düşüncelerini dile getirdi.

        "YETKİM YOK"

        Gecede yer alan oyuncu Tolga Sarıtaş da gazetecilerle sohbet etti. Yazı tatil yaparak geçirdiğini ve yazın bol bol dinlendiğini ifade eden Sarıtaş, gelen senaryoları okuduğunu da belirtti. "Spor benim hayatımda hep var" şeklinde konuşan oyuncu, "Proje olmayınca spora daha çok yüklenebiliyorum" dedi.

        Tolga Sarıtaş'a, yakın arkadaşı Aras Bulut İynemli'nin Disney Plus'un 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı almasına yetersiz tepki gösterildiği yönündeki söylentileri sordu.

        Sarıtaş, "Ben o konuda bir şey diyemem. Aras zaten gerekli açıklamaları yaptı. İçinde bulunmadığım bir işle ilgili yorum yapmam haddime değil. Benim bununla ilgili söz söyleme yetkim yok" açıklamasında bulundu.

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        #Kenan Doğulu
        #defne samyeli

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