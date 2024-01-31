Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yasemin Kay Allen, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Allen, son dönemde erkeklerin estetik yaptırmasını değerlendirdi; "Bana yorum yapmak düşmez aslında. Bir kaç jenerasyon öncesine göre genç kalmak için elimizde fırsatlar var. Bunun doğru elden olması gerekir ve doğru yaşta yaptırmak önemlidir bence..."