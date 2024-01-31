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        Haberler Magazin Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen'den çarpıcı açıklama: Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli - Son dakika magazin haberleri

        Yasemin Kay Allen: Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli

        Etiler'de görüntülenen Yasemin Kay Allen, samimi açıklamalarda bulundu. Öpüşme sahnelerinde oyuncuların ağız kokusu yaşaması durumu hakkında konuşan Allen; "Eğer böyle bir durum olacaksa, en azından sakızla gelinmesi gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 08:15 Güncelleme: 31.01.2024 - 09:03
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        • 1

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yasemin Kay Allen, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Allen, son dönemde erkeklerin estetik yaptırmasını değerlendirdi; "Bana yorum yapmak düşmez aslında. Bir kaç jenerasyon öncesine göre genç kalmak için elimizde fırsatlar var. Bunun doğru elden olması gerekir ve doğru yaşta yaptırmak önemlidir bence..."

        • 2

          "HER OYUNCU KAPRİSLİ"

          Sık sık yurt dışına çıkan ve oradaki projelerde de yer alan Yasemin Kay Allen, muhabirlerin; "Sizce yurt dışındaki oyuncular mı yoksa buradakiler mi daha kaprisli?" sorusuna; "Bence her oyuncu kaprisli. Projeye göre değişiyor bence... Herkesin anlık kaprisi olabilir. Çalıştığınız bir projede çok mutlu olabilirsiniz, mutsuz da olabilirsiniz" yanıtını verdi.

        • 3

          "ÖPÜŞME SAHNESİ OLAN SAKIZLA GELMELİ"

          Öte yandan öpüşme sahnelerinde oyuncuların ağız kokusu yaşaması durumu hakkında da konuşan Yasemin Kay Allen; "Arkadaşlar, eğer böyle bir durum olacaksa en azından sakızla gelinmesi gerekiyor" dedi.

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