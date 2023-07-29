Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin Beren Saat, Kenan Doğulu ile yıldönümünü kutladı - Magazin haberleri

        Beren Saat, Kenan Doğulu ile yıldönümünü kutladı

        Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun kendisini öptüğü bir fotoğrafı, "9'uncu yılımız kutlu olsun sevgilim" sözleriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2014'te Los Angeles'ta dünyaevine giren Beren Saat ile Kenan Doğulu, 9'uncu yıldönümlerini kutluyor. Sık sık mutluluklarını gözler önüne seren çiftten Saat, gönderilerine bir yenisini daha ekledi.

        • 2

          Ünlü oyuncu, eşinin kendisini öptüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı. Saat, Doğulu'ya, "9'uncu yılımız kutlu olsun sevgilim" sözleriyle seslendi.

        • 3

          "BECEREMEDİĞİMİZ EVLİLİK OLSUN" DEMİŞTİ

          Öte yandan çift, daha önce evliliklerinde kriz yaşamıştı.

          Eşinin doğum gününde paylaştığı mesajda, "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kafaları karıştıran Beren Saat, şunları söylemişti: Aşk, evlilikten her zaman daha önemli bence. Bizim ayrılık haberimiz yüz bin kere falan yapılmıştır. Çünkü biz ayrılmıyorken de ayrılık haberi vardı, birtakım problemler yaşadığımız dönem de vardı.

          Aslında ayrı bir süreç geçirdikten sonra pandemi sürecini beraber geçirdik. Beraber müzik yapmaya başladık. İlişkimiz daha başka türlü bir yere geldi. Birbirimizi başka türlü beslediğimiz, başka bir seviyesindeyiz ilişkinin ve aşkın her neyse...

        • 4

          "O DÖNEMİ BERABER YAŞADIK"

          'Her şey bitti' derken, beni şaşırtacak bir yere geldi. Bir müzisyen olarak Kenan'ı tanımaya başladım. Bütün dünyanın, hiçbir kimsenin evinden başka güvende hissetmediği bir dönemi beraber yaşadık. O enteresandı.

          Evde olmak, ikimiz olmak, güvende hissetmek onlarla beraber galiba biraz daha yoğunlaşıp, o hale geldi. Biz arkadaşlığı başardık, beraber üretmeyi başardık, aile olmayı, aile gibi hissetmeyi başardık ama dışardan insanlar baktığı zaman 'Ayrıldılar', 'Şöyle oldu', 'Böyle oldu' dedi.

        • 5

          "BEKLENEN AİLE FOTOĞRAFINI VEREMEDİK"

          O çekirdek aile fotoğrafını bir türlü veremedik. 'Çocuk yaptılar' falan o beklenen aile fotoğrafını veremedik ama onun çok üstünde ya da çok derininde başka paylaşımları başka türlü daha derin bir dostluğu, insani bağı kurduk. O yüzden beceremediğimiz evlilik olsun yani... Öyle bir şeydi yazdığım.

          Fotoğraflar: Instagram

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Geliş tarihi belli oldu!
        Geliş tarihi belli oldu!
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Rögarda hırsız var!
        Rögarda hırsız var!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        Spor takviyelerindeki büyük tehlike!
        Spor takviyelerindeki büyük tehlike!
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Zayıflama iğnelerinde "yan etki" uyarısı!
        Zayıflama iğnelerinde "yan etki" uyarısı!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Suda aşk
        Suda aşk
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa