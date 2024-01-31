Brezilya'nın doğa manzarasıyla ünlü Serra Dona Francisca bölgesinde deterjan yapımında kullanılan sülfonik asit taşıyan bir kamyon, kaza yapınca zehirli kimyasal madde yolun kenarındaki dereye döküldü.

Dere beyaz köpükle kaplanırken yetkililer yerel acil durum ilan etti.

Brezilya'nın ormanları ve doğa manzarasıyla ünlü Serra Dona Francisca bölgesinde 29 Ocak günü meydana gelen kazada, temizlik ürünleri ve deterjan yapımında kullanılan sülfonik asit taşıyan bir kamyon virajda kaza yaptı ve tüm zehirli kimyasal madde hemen yakındaki dereye ve yola döküldü.