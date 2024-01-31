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        Haberler Dünya Litrelerce sülfonik asit dereye döküldü! Brezilya'da acil durum ilan edildi

        Brezilya'da litrelerce sülfonik asit dereye döküldü, acil durum ilan edildi!

        Brezilya'da deterjan yapımında kullanılan sülfonik asit taşıyan bir kamyonun kaza yapması sonucu litrelerce sülfonik asit dereye döküldü. Dere beyaz köpükle kaplanırken yetkililer yerel acil durum ilan etti, bölge halkı tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 12:45 Güncelleme: 31.01.2024 - 12:45
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        Litrelerce sülfonik asit dereye döküldü, acil durum ilan edildi!
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        Brezilya'nın doğa manzarasıyla ünlü Serra Dona Francisca bölgesinde deterjan yapımında kullanılan sülfonik asit taşıyan bir kamyon, kaza yapınca zehirli kimyasal madde yolun kenarındaki dereye döküldü.

        Dere beyaz köpükle kaplanırken yetkililer yerel acil durum ilan etti.

        Brezilya'nın ormanları ve doğa manzarasıyla ünlü Serra Dona Francisca bölgesinde 29 Ocak günü meydana gelen kazada, temizlik ürünleri ve deterjan yapımında kullanılan sülfonik asit taşıyan bir kamyon virajda kaza yaptı ve tüm zehirli kimyasal madde hemen yakındaki dereye ve yola döküldü.

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        Olaya müdahale eden Sivil Savunma, İtfaiye, Askeri Karayolu Polisi ve Askeri Çevre Polisi yerel acil durum ilan etti.

        Bölge halkına içme suyu sağlayan ve derenin beslediği Cubatao Su Arıtma Tesisi'ne su girişi kapatıldı.

        Zehirli kimyasal maddenin temizlenmesi için kriz ofisi kuran ekipler, bölgede halkını tahliye etti.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #brezilya
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