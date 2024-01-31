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        Haberler Dünyadan Michael Jackson'ın balkondan sarkıttığı oğlu Blanket ortaya çıktı - Magazin haberleri

        Michael Jackson'ın balkondan sarkıttığı oğlu ortaya çıktı

        Michael Jackson, o yıllarda henüz bebek olan oğlu Blanket Jackson'ı 2005'te Berlin'deki bir otel odasının balkonundan sarkıtması yürekli ağza getirmiş, pop yıldızının bu davranışı uzun süre eleştirilmişti. O bebek artık 21 yaşında bir genç. Blanket'in son görünümü, rapçi Omer Bhatti'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla gözler önüne serildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 13:04 Güncelleme: 31.01.2024 - 13:04
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        • 1

          Ölümünün üzerinden 15 yıl geçen, müzik ikonu olarak gösterilen Michael Jackson'ın; Prince, Paris ve Blankett adında üç çocuğu bulunuyor.

        • 2

          Michael Jackson'ın çocukları, babaları vefat etmeden önce çok fazla sosyal hayatta görünmezdi. Çok nadiren göründüklerinde ise yüzleri hep maskeli olurdu.

        • 3

          Üç kardeş, babalarının 25 Haziran 2009'da ölmesinden sonra bir daha gizli bir hayat sürmedi. Daha doğrusu ikisi gizli bir hayat sürmedi.

        • 4

          26 yaşındaki Prince ile 25 yaşındaki Paris, zaten artık herkesin tanıdığı ünlü kişiler. Blankett Jackson ise kardeşleri kadar göz önünde yaşamayı tercih etmedi.

        • 5

          Şu an 21 yaşında olan Blankett Jackson, yıllar sonra bir sosyal paylaşımıyla ortaya çıktı.

        • 6

          Rapçi Omer Bhatti, aralarında; Blankett Jackson ve kuzenleri Randy, Donte, Royal, Jermajesty'nin de yer aldığı bu fotoğrafı yayımladı.

        • 7

          BABASINA BENZETİLDİ

          Blankett Jackson'ın dış görünümü bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından babası Michael Jackson'a benzetildi. Blankett Jackson için çok sayıda "Aynı babası gibi..." şeklinde yorum yapıldı.

        • 8

          BABASI TARAFINDAN BALKONDAN SARKITILMIŞTI

          Blankett Jackson her ne kadar gözlerden uzak bir yaşam sürmek istese de dünyanın hafızasına adeta tüyler ürperten bir görüntüyle kazınmıştı.

          Blankett Jackson, henüz küçük bir bebekken babası Michael Jackson tarafından 2005'te Berlin'deki bir otel odasının balkonundan sallandırıldı. O sırada da otelin kapısında bekleyen fotoğrafçılar da onları görüntüledi.

        • 9

          "ÇOCUĞUMUN HAYATINI TEHLİKEYE ATMAYI İSTEMEDİM" DEMİŞTİ

          Michael Jackson, bu hareketi nedeniyle eleştirilmişti. Jackson daha sonra o anın heyecanıyla böyle bir davranışta bulunduğunu söylemiş ve çocuğunun hayatını tehlikeye atmayı da asla istemeyeceğini ifade etmişti.

        • 10

          Blanket Jackson, Michael Jackson'ın 1996'da evlendiği Debbie Rowe ile boşanmasından iki yıl sonra 2002'de taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelmişti.

          Fotoğraflar: Shutterstock, Instagram, Bacgrid USA, AP, Reuters, Mega, Youtube

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