Evsiz kadının yaşamında dönüşüm: Fiziksel değişimi sizi şaşırtacak!
Dünyanın her yerinde bazı bireyler, başkalarının hayatlarında olumlu bir fark yaratmaya çalışıyor. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte bu tarz hikayelerin görünürlüğü artıyor. Peki, fiziksel değişim yaşayan insanları merak ediyor musunuz? İşte, sizin için bu hikayelerden birisi olan Rita adlı evsiz kadının değişimi...
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Sokaklarda geçen zorlu bir hayatın ardından, bir kadın umut dolu bir dönüşüm hikayesi yaşadı. Evsizlik sıkıntısıyla mücadele eden ve toplumun kenarında yaşamak zorunda kalan bir kadın iş bulamıyordu ancak yaşamında önemli bir değişim gerçekleşti. İşte, evsiz kadının geçirdiği değişime dair detaylar...
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RITA İLE TANIŞIN!
Yakın zamanda oğlunu kaybeden Rita, evinin elinden alınmasıyla birlikte sokakta yaşamaya başladı. Şişe ve çanta toplayarak para kazanan evsiz kadına dış görünüşü yüzünden kimse iş vermek istemedi. Rita'nın hikayesinden etkilenen Shafag, topluma yeniden entegre olmasına yardımcı olmak için imajını dönüştürme zorluğunu üstlenmeye karar verdi.
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SHAFAG NOVRUZ İLE RITA’NIN KARŞILAŞMASI
Shafag Novruz makyaj, stil ve gelin saçı konusunda uzmanlığa sahip genç profesyonel bir stilisttir. Sokaklarda yaşayan evsiz bir kadın olan Rita ile karşılaştığında kadının ihmal edilmiş görünümünden etkilenen Shafag, yeteneklerini ve kaynaklarını Rita'nın yalnızca dış güzelliğini değil aynı zamanda saygınlık duygusunu da onarmak için kullanmak zorunda hissetti.
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RITA’NIN YAŞADIĞI DÖNÜŞÜMLER
Shafag Novruz'un, Rita'nın dönüşümüne olan bağlılığı beklentilerin ötesine geçti. Bu değişim, dişçi ziyaretiyle başlayarak Rita'ya yeni diş kazandırdı. Sonraki aşamalar ise manikür ve pedikürü içeriyordu.
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Dönüşüm saç bakımıyla devam etti. Rita'nın kısa ve yıpranmış saçları düzleştirilip sarıya boyandı ve ek saçlarla uzatılarak ona yeni bir görünüm kazandırıldı. Kozmetik ürünlerin kullanımı, ağda, takma kirpik ve uzman makyaj gibi uygulamalar sayesinde Rita, yeni bir görünüme sahip oldu.
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İNSANLARIN TEPKİSİ NE OLDU?
Öncesi ve sonrası fotoğrafları, insanları şaşırttı. Bazıları Rita'nın çok daha genç göründüğünü söylerken diğerleri ise giydiği elbise ve dönüşümlerle birlikte Rita’nın evsiz bir birey olduğunu asla anlayamayacağını belirtti. Rita'nın gözlerinin ne kadar güzel olduğuna dikkat çekenlerin yanı sıra, bazıları ise Shafag'ı tebrik etti.
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RITA’NIN DEĞİŞİMİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
Bu değişimin Rita'nın özgüveni üzerinde derin bir etkisi oldu. Minnettarlıkla dolu olduğunu, her zamankinden daha güzel ve kendinden emin hissettiğini ifade etti. Rita yeni görünümüyle beraber tekrardan iş aramaya başlayacağını da ekledi.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynakları: Instagram