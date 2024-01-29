Evsiz kadının yaşamında dönüşüm: Fiziksel değişimi sizi şaşırtacak!

İNSANLARIN TEPKİSİ NE OLDU?

Öncesi ve sonrası fotoğrafları, insanları şaşırttı. Bazıları Rita'nın çok daha genç göründüğünü söylerken diğerleri ise giydiği elbise ve dönüşümlerle birlikte Rita’nın evsiz bir birey olduğunu asla anlayamayacağını belirtti. Rita'nın gözlerinin ne kadar güzel olduğuna dikkat çekenlerin yanı sıra, bazıları ise Shafag'ı tebrik etti.