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        Haberler Spor Futbol DEVRİM GİBİ KARARLAR | TFF'nin yeni projeleri: VAR kayıtları, e bilet, yabancı gözlemci... - Son dakika spor haberleri - Futbol Haberleri

        TFF'den devrim gibi kararlar: VAR kayıtları, e bilet, yabancı gözlemci...

        Türkiye Futbol Federasyonu yeni projelerini hayata geçirmek için yoğun mesai içerisinde. Atılması planlanan yeni adımlarla ilgili tanıtımlar da sürüyor. TFF, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin ardından VAR konuşmalarının yayınlanması için hazırlık yapıyor. Ayırca yabancı gözlemci ve e bilet sistemi gibi konularda da önemli gelişmeler var

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 09:46 Güncelleme: 31.01.2024 - 10:23
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        • 1

          Türkiye Futbol Federasyonu, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin ardından birçok yeni konu hakkında da önemli projelere imza atmak için çalışmalara başladı.

        • 2

          TARTIŞMALARI ÖNLEMEK İÇİN YENİ ADIM

          Federasyon, önemli bir yatırım sonucunda hayata geçirdiği Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nin ardından hakem tartışmalarının önüne geçmeyi amaçlayan önemli adımlar için de kolları sıvamış durumda.

        • 3

          VAR KAYITLARI YAYINLANACAK

          Bunların başında ise VAR Kayıtları geliyor. Her tartışmalı kararın ardından gündeme getirilen VAR Kayıtları’nın yayınlanmasıyla ilgili testler sürüyor. IFAB, VAR konuşmalarının eğitim amaçlı yayınına izin veriyor.

        • 4

          "HAKEMLERİMİZ İSTİYOR"

          TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Hakemlerimiz de VAR konuşmalarının açıklanmasını istiyor. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. VAR incelemesinin yapıldığı pozisyonlardaki konuşmaların açıklanması gündemimizde. Amacımız futbolda daha adil ve şeffaf bir yönetim oluşturmak" şeklinde konuştu.

        • 5

          KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

          İspanya Futbol Federasyonu, La Liga’da kayıtları günün maçları bittikten sonra yayınlıyor. Bu kapsamda Türkiye’de de benzer bir organizasyon için çalışma sözkonusu. Kısa süre içerisinde Süper Lig’de de kayıtların yayınlanması planlanıyor.

        • 6

          HAKEMLERE YABANCI GÖZLEMCİ

          26. Haftadan itibaren uygulanacak yeni bir gözlemci organizasyonu için hazırlıklar tamamlanmak üzere. Artık yabancı gözlemciler hakemlerin notlarında büyük pay sahibi olacak.

        • 7

          ETKİSİ YÜZDE ELLİ OLACAK

          Planlama doğrultusunda; 10 kişiden oluşan UEFA’nın üst düzey yabancı gözlemcilerinin hakem notuna etkileri yüzde 50 olacak. Statta görevlendirilecek olan gözlemcinin hakem puanına etkisi yüzde 30’la sınırlandırılacak. Kalan yüzde 20’lik bölümde ise anket devreye girecek.

        • 8

          NOTA ETKİSİ YÜZDE 20

          VAR hakemleri ve maç hakemlerinden oluşan 119 kişinin anketiyle verilecek notun toplam nota etkisi de yüzde 20 sayılacak. Mevcut durumda maça giden gözlemcinin yüzde 35’lik, TV gözlemcisinin yüzde 35, anketin ise yüzde 30’luk bir etkisi sözkonusuydu.

        • 9

          E-BİLET SİSTEMİ

          TFF’nin ana gündem maddelerinden bir tanesi de elektronik biletler. Bu konuda Kulüpler Birliği’nin bazı talepleri olmuştu. Yasal zorunluluk olan e-bilet sistemi devam edecek. Ancak yeni ihale hazırlığı sürüyor ve bu konuda da detaylı çalışmalar yapılıyor. Hazırlanan yeni modelde Kulüpler Birliği ile birlikte yapılan çalışmalar belirleyici olacak.

        • 10
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