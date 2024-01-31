E-BİLET SİSTEMİ

TFF’nin ana gündem maddelerinden bir tanesi de elektronik biletler. Bu konuda Kulüpler Birliği’nin bazı talepleri olmuştu. Yasal zorunluluk olan e-bilet sistemi devam edecek. Ancak yeni ihale hazırlığı sürüyor ve bu konuda da detaylı çalışmalar yapılıyor. Hazırlanan yeni modelde Kulüpler Birliği ile birlikte yapılan çalışmalar belirleyici olacak.