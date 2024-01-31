Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER! Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!

        ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER! Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!

        Dondurucu soğuklar Ardahan'da şaşkına çeviren anlara yol açtı. Kentte sabah saatlerinde bazı vatandaşlar araçlarını çalıştırmada güçlük çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 10:23 Güncelleme: 31.01.2024 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ardahan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte soğuk hava nedeniyle sis ve kırağı oluştu.

        • 2

          AA'da yer alan habere göre bazı vatandaşlar, araçlarını çalıştırmada güçlük çekti.

        • 3

          ÇILDIR EKSİ 31 DERECEYİ GÖRDÜ

          İHA'da yer alan habere göre de kentte etkili olan soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dışarıda olanların kaş ve kirpikleri dondu.

        • 4

          Soğuk hava Ardahan'da hayatı esir aldı. Sabah saatlerinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle insanlar sadece ihtiyaçlarını gidermek için veya iş yerine gidebilmek için dışarı çıkabiliyor.

        • 5

          Soğuktan yüzünün tamamen donduğunu söyleyen Vural Bulut, "Şu anda öyle bir mevsim yaşıyoruz ki yüzümden belli oluyor. Böyle bir soğuk yok. Saç, sakal ve kirpiklerim tamamen dondu. Böyle bir soğuk yok, eksi 50 derece" dedi.

        • 6

          Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 28,1, Göle'de 29, Hanak'ta 27,8, Çıldır'da 31,5, Posof'ta 14,7 ve Damal'da 20,6 derece olarak kaydedildi.

        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        530 milyon liralık lüks araçta sahte fatura usulsüzlüğü
        530 milyon liralık lüks araçta sahte fatura usulsüzlüğü
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        ABD'ye ait F-16 Güney Kore'de denize düştü
        ABD'ye ait F-16 Güney Kore'de denize düştü
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Bebeğimizi buzdolabına koymaya çalıştı!"
        "Bebeğimizi buzdolabına koymaya çalıştı!"
        ABD-Meksika sınırındaki kriz sürüyor
        ABD-Meksika sınırındaki kriz sürüyor
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        Ombudsman’dan askerlik borçlanması kararı
        Ombudsman’dan askerlik borçlanması kararı
        Senato'dan Fed'e faiz indirimi çağrısı
        Senato'dan Fed'e faiz indirimi çağrısı
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Netanyahu'dan "Saldırılar sürecek" mesajı
        Netanyahu'dan "Saldırılar sürecek" mesajı
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        Yolcu rahatsızlandı, şoför yoldan çıktı
        Yolcu rahatsızlandı, şoför yoldan çıktı
        Rus lider Putin'in mal varlığı açıklandı
        Rus lider Putin'in mal varlığı açıklandı
        Habertürk Anasayfa