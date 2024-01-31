ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER! Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!

Soğuktan yüzünün tamamen donduğunu söyleyen Vural Bulut, "Şu anda öyle bir mevsim yaşıyoruz ki yüzümden belli oluyor. Böyle bir soğuk yok. Saç, sakal ve kirpiklerim tamamen dondu. Böyle bir soğuk yok, eksi 50 derece" dedi.