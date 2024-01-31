Jayden Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Parma'dan transfer edilen Jayden Oosterwolde için Avrupa'dan iki dev talip çıktı. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de Jorge Jesus döneminin ara transferinde Parma'dan takıma katılan Jayden Oosterwolde gösterdiği başarılı performans sonrası Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
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22 yaşındaki Hollandalı futbolcuya Everton, Inter ve Napoli teklif yaptı.
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Gelen tekliflerin 20 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.
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Fenerbahçe cephesinin ise şu dönemde Oosterwolde'yi satmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.
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Jayden Oosterwolde bu bu sezon Fenerbahçe forması ile 30 maça çıktı.
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Bu mücadelelerin 13'ünde sol bek oynayan Oosterwolde, 17'sinde ise stoper bölgesinde görev aldı.
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Oosterwolde'nin güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro. (Transfermarkt)
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