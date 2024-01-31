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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşar Esen cinayetinde flaş gelişme! Boşanacağı eşinin sevgilisini öldürdü, pantolondaki kan izleri ele verdi! - Son dakika haberleri

        Eşinin sevgilisini öldüren koca ile 2'si oğlu 3 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

        Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldüren Mustafa Köse, 2 oğlu ve oğlunun arkadaşı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle iddianame hazırlandı. Kan donduran olayda suçlamaları reddeden Köse'nin giydiği pantolonunun üzerindeki kan izlerinin maktule ait olduğu belirlendi. Öte yandan iddianamede olay yeri incelemesi sırasında yatak odasında 1 kanlı bıçak ile 'ağcı kesici' yazan kanlı sopanın ele geçirildiği da kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 13:05 Güncelleme: 31.01.2024 - 13:14
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        Pantolonundaki kan izi savunmasını çürüttü!
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        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi N.K.'nin (39) bulunduğu evde, birlikte gördüğü sevgilisi olduğu öne sürülen Yaşar Esen'i (35) 8 bıçak darbesiyle öldüren Mustafa Köse, 2 oğlu ve oğlunun arkadaşı hakkında `Tasarlayarak öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        DHA'da yer alan habere göre iddianamede yer alan savunmasında olay yerinde olmadığını söyleyen Mustafa Köse'nin giydiği pantolonunun üzerindeki kan izlerinin Yaşar Esen´e ait olduğu DNA raporuyla ortaya çıktı.

        Yaşar Esen
        Yaşar Esen

        Olay, geçen yıl 3 Nisan´da Çaycuma ilçesi Ahatlı köyünde meydana geldi. Karabük'te oturan N.K., Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı köyündeki ağabeyinin evine geldi. N.K., 10 gün sonra burada sevgilisi olduğu öne sürülen Yaşar Esen ile buluştu. Durumu öğrenen N.K.'nin boşanma aşamasındaki eşi Mustafa Köse de gece saatlerinde oğulları Umut Köse (20), S.T. (16) ve oğlunun arkadaşı Umut Çelen (19) ile birlikte köye geldi. 4 kişi, N.K., 11 yaşındaki kızı ve Yaşar Esen'in bulunduğu eve, camı kırarak girdi. Burada grup, Esen'e bıçak ve sopalarla saldırdı. Esen 8 yerinden bıçaklanırken, 4 şüpheli kaçtı. Çağrılan ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Esen kurtarılamadı. Şüpheliler, suç aletleriyle birlikte şehir dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Mustafa ile oğlu Umut Köse ve arkadaşı Umut Çelen tutuklanırken, annesi N.K.'nin kızlık soy ismini taşıyan diğer oğlu S.T. adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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        "SİZ ÜSTLENİN, BEN SİZE BAKARIM" DEMİŞ

        Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede sanıklardan Umut Çelen ifadesinde, "Mustafa Köse, oğlu Umut´u arayıp `Toplayabildiğiniz kadar adam toplayın´ dedi. Bizi aldı ve yola çıktık. Mustafa `N.K. başka erkekle yatıyor. Namus meselesi´ diyerek paspasın altından 3-4 tane bıçak çıkarıp vermek istedi. Ben almadım. Eve varınca Yaşar Esen´i camdan uygunsuz gördük, küfür etti. İlk Mustafa, sonra Umut, ben ve S.T. camdan içeri girdik. Olay yerinden kaçarken Mustafa, Umut´a `Ben Yaşar´ı bıçakladım. Siz üstlenin, ben size bakarım´ dedi. Onlar kabul etmedi" dedi.

        BİLGİSİ OLMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

        İddianamede ayrıca sanıklardan Mustafa Köse'nin de ifadelerine yer verildi. Köse'nin suçlamaları reddederek, "Olayla ilgili hiçbir bilgim yok. Eve giderken polis ekipleri durdurunca öğrendim. Yaşar Esen´i kim niye öldürdü, bilmiyorum. Aracımdan çıkan bıçakları da bilmiyorum" dedi.

        İddianamede, Köse´nin giydiği pantolondaki kan izlerinin Yaşar Esen´e ait olduğu DNA testiyle ortaya çıktığı, şüphelinin ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirildiği ifade edildi.

        Cinayeti babasının işlediğini öne süren Umut Köse ise "Eve girince babam yatak odasının kapı camını kırarak odaya girdi. Önce Yaşar bıçak çekti. Yaşar bize doğru da küfür edince sinirlenip sopa ile vurdum. S.T., Yaşar´ı bacağından bıçakladı. Umut Çelen de kafasına küçük masayla vurdu. Yaşar yere düştü, babam da üzerine çıkıp bıçakladı" diye konuştu. S.T. ise Yaşar Esen´i bıçaklamadığını, kimin nasıl vurduğunu görmediğini söyleyerek suçlamaları reddetti.

        "AĞRI KESİCİ" SOPA

        İddianamede olay yeri incelemesi sırasında yatak odasında 1 kanlı bıçak ile `ağcı kesici´ yazan kanlı sopanın ele geçirildiği, diğer bıçakların Mustafa Köse´nin otomobilinden çıktığı belirtildi. Ayrıca kırılan cam parçalarında Umut Çelen´in parmak izi olduğu tespit edildi.

        ORTAK AMAÇ İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

        İddianamede 'Mustafa Köse'nin uzun süredir ayrı yaşadığı eşi N.K.´nin Yaşar Esen ile aynı ikamette kaldığını öğrenmesi üzerine, namusuna leke geldiği düşüncesinin verdiği sinirle Umut Köse, Umut Çelen ve S.T.´yi yanına alarak köye gittikleri ve hangi ortak amaç için yola çıktıklarının bilincinde oldukları ve hiçbirinin bu duruma karşı çıkmadan veya vazgeçme imkanları varken ikamete girdikleri, yatak odası kapısını hep birlikte kırdıkları´ belirtilerek eylem ve fikir birliği içinde hareket ettikleri öne sürüldü. Zonguldak 1´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde kabul edilen iddianameyle sanıklar hakkında `tasarlayarak kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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