Galatasaray, Berkay Yılmaz ile el sıkıştı, Freiburg'la pazarlıklar sürüyor

Uzun süredir sol bek için görüşmeler yürüten Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Angelino ile yollarını resmen ayıran hazırlanan sarı-kırmızılılarda Kazımcan Karataş'a da kiralık teklifler bulunuyor.

Hem yurt içi hem yurt dışından teklifler alan Kazımcan Karataş'la da yollarını kiralık olarak ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, genç sol bek Berkay Yılmaz'ın kendisiyle büyük ölçüde anlaştı.

Freiburg'ta forma giyen 18 yaşındaki sol bek için bir süre önce resmi teklif yapan Galatasaray, İspanya'dan da ilgi gösterilen genç futbolcu için kulübüyle de pazarlıklarını sürdürüyor.

ÖNCELİK BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKMAK

Önceliği yıllık 900 milyon TL faiz ödemesi yapıldığı için Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak olan Galatasaray bu nedenle devre arasında yüklü bir bonservis bedeli harcaması yapmaya sıcak bakmıyor.

REKLAM

OKAN BURUK İKİ KEZ GÖRÜŞTÜ

Okan Buruk'un iki kez arayarak özel olarak görüştüğü Berkay Yılmaz'ın büyük bir gelecek vadettiğini düşünen sarı-kırmızılılar, Alman ekibiyle de uzlaşma zemini arıyor.