Kenan Doğulu'dan müzik şöleni

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Kenan Doğulu, 9 Nisan akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluştu. Gecede Doğulu, en hit parçalarını kendisini ayakta dinlemeye gelen müzikseverler için seslendirdi.

Güçlü orkestrası ve konuk müzisyenlerin kendisine eşlik ettiği gecede sanatçı, sevenlerini "Issız Ada" şarkısıyla karşıladı. Kenan Doğulu, konser boyunca en ünlü şarkılarının yanı sıra "Hezarfen, "Bumaya" ve "Yeşilmişik" gibi en yeni şarkılarının da yer aldığı geniş repertuvarıyla dinleyicileri eğlendirdi. Dünyaca ünlü kanun sanatçısı Hakan Güngör de Kenan Doğulu'nun sahnesine konuk oldu.

Sahne performası ve enerjisiyle olduğu kadar şıklığıyla da sevenlerinden tam not alan Doğulu, gecenin finalinde dinmeyen alkışlar üzerine bis yaparak, "Tutamıyorum Zamanı" ve " Hezarfen" şarkılarını seslendirdi.

Müzikseverlerin danslarıyla eşlik ettiği gecede Kenan Doğulu, sevenlerine unutulmaz bir konser daha yaşattı.