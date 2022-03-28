Kenan Doğulu rüzgarı!

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Kenan Doğulu, Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Alaçatı Ot Festivali kapsamında Alaçatılı sevenleriyle buluştu. Festival alanını dolduran Alaçatılılar, Doğulu'nun şarkılarıyla baharı karşıladı.

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Yeni Türkü "Zamansız" albümü için yorumladığı "Yeşilmişik" şarkısını ilk kez seslendirerek konserine başlayan ünlü sanatçı, Alaçatılı dinleyicilerinin ilgisiyle karşılandı. Festival ziyaretçileri Kenan Doğulu'nun şarkılarını hep bir ağızdan söyleyerek, sanatçıya eşlik etti.

Müziği ve enerjisiyle olduğu kadar şıklığıyla da beğeni toplayan Doğulu, konserde Zeynep Tosun imzalı kıyafetiyle sahne aldı.

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran konser sonunda sahneye çıkarak, Kenan Doğulu'ya teşekkür etti.