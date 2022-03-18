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Kenan Doğulu: Beren Saat'in hayranıyım!

Kenan Doğulu: Beren'in hayranıyım!

Önceki gün annesi Serpil Doğulu ve kayınvalidesi Ayla Saat ile görüntülenen Kenan Doğulu'ya, eşi Beren Saat'in yeni imajı soruldu. Ünlü şarkıcı, "Çok beğendim. Ben onun hayranıyım!" diyerek, eşini övgü yağmuruna tuttu

18.03.2022 - 08:07 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Beren Saat, önceki akşam eşi Kenan Doğulu ile birlikte Etiler'deki bir mekanda annesi Ayla Saat'e doğum günü sürprizi yaptı. Kutlama yemeğine ünlü şarkıcının annesi Serpil Doğulu da katıldı.

    Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift, "Ayla'mızın doğum günüydü. Keyifli ve muhteşem bir akşamdı." ifadelerini kullandı.

  • "BEREN'İN HAYRANIYIM!"

    Kenan Doğulu'ya Beren Saat'in yeni saç stili soruldu. Doğulu, "Çok beğendim. Ben onun hayranıyım!" diyerek, eşine övgüler yağdırdı.

  • "GÜLŞEN HARİKA BİR ŞARKI YAPMIŞ"

    Popçu Gülşen'in yeni şarkısı 'Lolipop' ile ilgili konuşan Kenan Doğulu, "Harika bir şarkı yapmış. Muhteşem bir styling. Bence Gülşen'in yaptığı her şey çok güzel." dedi.

  • Gece yarısından sonra müzik kısıtlamasının kalkması için yetkililere de seslenen sanatçı, "Devlet büyüklerimizin bu konu ile ilgili bir düzenleme yapmalarını rica ediyorum." şeklinde konuştu.

  • "BİR ŞEY SÖYLEMEYECEĞİM"

    Beren Saat ise, muhabirlerin, "14 yıl aradan sonra Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı projede yer alacaksınız. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi.

    Bir hayli neşeli olduğu görülen ünlü oyuncu, "O konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılana kadar bir şey söylemeyeceğim." dedi.

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