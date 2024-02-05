Keman sanatçısı Midori Borusan Sanat'ta

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BİFO, Şubat ayının ilk konserinde dünyaca ünlü keman sanatçısı Midori ile aynı sahneyi paylaşıyor. Kraliyet İskoç Ulusal Orkestrası, NDR Elbphilharmonie Orkestrası, Suntory Hall ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın ortak siparişi olan Detlev Glanert’in “Ölümsüz Sevgiliye” başlıklı 2. Keman Konçertosu, Midori’nin etkileyici yorumuyla Türkiye prömiyerinde dinleyenlerle buluşacak. 15 Şubat Perşembe günü saat 20.00’de, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek konserde, Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, Brahms’ın 2. Senfonisi’ni ve Marzocchi’nin Encore eserini seslendirecek.

Konser öncesinde Aydın Büke ve Serhan Bali, Meydan Fuaye alanında saat 19.00-19.30 arasında konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Bu sohbetin devamı ve canlı konser yayını 19.45’ten itibaren radyo Borusan Klasik’te.

Carlo Tenan

SONSUZ UFUKLAR

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

CARLO TENAN şef

MIDORI keman

MARZOCCHI Encore, orkestra için

GLANERT Keman Konçertosu no.2, “Ölümsüz Sevgiliye” (An die unsterbliche Geliebte) *

BRAHMS Senfoni no.2, Re Majör, op.73

*Türkiye prömiyeri. Kraliyet İskoç Ulusal Orkestrası, NDR Elbphilharmonie Orkestrası, Suntory Hall ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın ortak siparişi.

Konserler Borusan Klasik’te canlı yayında

Müzikseverler, BİFO’nun Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde ve Borusan Quartet’in Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleştirdiği tüm konserleri Borusan Sanat’ın çevrimiçi radyosu Borusan Klasik’ten canlı olarak dinleyebilecek.

Saygun ve Yunus Emre Oratoryosu borusansanat.tv’de

Borusan Sanat, borusansanat.tv üzerinden yayınladığı konser kayıtlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. 4 Şubat Pazar günü yayınlanan ve 1 hafta boyunca yayında kalacak konser kaydında Gürer Aykal yönetimindeki BİFO, Türkiye’nin çoksesli müzik tarihinin başyapıtlarından birini, Ahmed Adnan Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu’nu seslendiriyor. BİFO, Masis Aram Gözbek yönetimindeki Magma Filarmoni Korosu ile sahneyi paylaşırken solistler Devlet Opera Balesi’nin güçlü sesleri, yıldız solistler soprano Hale Soner, mezzosoprano Nesrin Gönüldağ, tenor Ayhan Uştuk ve bas Tuncay Kurtoğlu’dan oluşuyor. Konser kaydının yanı sıra Aydın Büke’nin, Gürer Aykal ve Masis Aram Gözbek ile gerçekleştirdiği konser öncesi söyleşi de yayında...

Borusan Sanat’ın sezon boyu düzenlediği tüm konserlerin biletleri Passo'da satışta...