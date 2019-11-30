Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'a 2-0 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş mücadele sonrasında açıklamalar yaptı. Özdeş'in karşılaşma sonrasında yaptığı değerlendirme şöyle:

"Hasretlere bakmıyoruz, bu oyunu her hafta farklı takıma karşı doğru ve güçlü oynamanız gerekiyor puan alabilmek için. 10 ve 17. dakikada yediğimiz iki gole bakıyor. Çıkarken top kaybı yediğimiz bir gol, sonrasında savunmada yerleşim hatası... İkinci yarı önemliydi. Sivasspor'un ikinci yarıda skoru korumaya çalışacağını öngördüm. Ön tarafta oynamayı becerdik. Birkaç karambol pozisyonumuz vardı. 75'lere kadar gol bulsak puan alabilirdik. 85'ten sonra Aytaç da çıkınca rakip, farkı daha fazla da artırabilirdi"

"Maçın hakemi oldukça iyi bir maç yönetti. 3. golde oyun bitmiş VAR'a bakılıyor, ofsayta bakılıyor... Yediğimiz ilk golde Cüneyt hoca, Aytaç'ın kendini attığını düşünmüş olabilir ancak VAR çağırabilirdi. Dünyanın en iyi 5 hakeminden biri olan Cüneyt hoca, o pozisyonu izlese golü iptal ederdi diye düşünüyorum. Çok önemli çünkü 0-0'dı skor. Ben iki üç kez izledim o pozisyonu kalçasıyla avantaj sağlıyor rakip oyuncu."

"Buradan çıkmak istiyoruz haftaya Beşiktaş'la karşılaşacağız çok önemli bir maç."