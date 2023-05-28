KEMAL KILIÇDAROĞLU SEÇİM SONUÇLARI 2023 HABERTURK.COM SEÇIM SAYFASINDA
YSK, yayın yasağını 18.15 itibarıyla kaldırdı. Anadolu Ajansı'nın resmi olmayan verilerine göre, saat 18.20 itibarı ile,
Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 56,36
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 43,64 oy almış durumda.
İl il ve ilçe ilçe Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları ve oy oranı hakkında aşağıdaki bağlantıya tıklayarak bilgi sahibi olabilirsiniz.
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