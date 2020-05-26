Ramazan Bayramı’nın son gününde İstanbul’dan Ankara’ya yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu’yu ziyaret etti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile de bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Bolu Belediyesi’nin korona virüs, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı boyunca yaptığı hizmetler hakkında bilgi aldı.
İHA'nın haberine göre, yapılması gereken çalışmalar hakkında da talimat veren Kılıçdaroğlu, Özcan’ın makamından ayrılarak Ankara’ya doğru yola çıktı.
"BELEDİYE BAŞKANIMIZA VERDİĞİ HİZMETLER DOLAYISIYLA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Ziyaretinin sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür ederek, “Bütün Bolululara selam söyleyin. Hepsini yürekten selamlıyorum, kucaklıyorum. Sayın belediye başkanımız, gerçekten de Bolu’ya son derece güzel hizmetler götürüyor. Kendisiyle de konuştuk. Yaptığı çalışmaları aktardı. Ben de hepinizin huzurunda belediye başkanımıza verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyorum. Boluluları tekrar yürekten kucaklıyorum” ifadelerini kullandı.
"ARAMALARI İLE BİRLİKTE GELMELERİ BİR OLDU"
Kılıçdaroğlu’nun kendisine sürpriz bir ziyaret yaptığını söyleyen Özcan ise, “Sayın Genel Başkan bugün İstanbul’daydı. Sabah zaten bir canlı yayındaydı. Tesadüf ben de izledim. Sonra Sayın Akşener’e bir bayram ziyareti yaptığını söyledi. Ankara’ya dönerken de aradılar beni, ‘Belediyedeyim çalışıyorum’ deyince ‘Tamam, bir çay içmeye geleyim bayramlaşalım’ dedi. O kapsamda geldi. Çayını içti, bizim çalışmalarımızla ilgili bilgi verdik kendisine.
Şimdi de Ankara’ya hareket etti. Bizim yaptığımız çalışmaları sordu. Bu korona süreci ile ilgili sosyal yardımlarla ilgili birkaç konuda tüm belediyelere yaptığı birkaç uyarılar vardı. Bunları paylaştı. Nezaketen bir ziyaretti. Gelmeden önce Düzce’deydi. ‘Yerindeysen gelelim’ şeklinde samimi bir şekilde sorarak sürpriz bir ziyarette bulundu. Aramaları ile birlikte gelmeleri bir oldu. Yarım saat kadar oturdular. Sonra ayrıldılar” diye konuştu.
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