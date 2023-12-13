Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Kemal Gülman'dan İş'ten Hikayeler

        Kemal Gülman iş hayatının 70, hayatının 90 yılını kitapta anlattı

        1952 yılında, henüz 20 yaşındayken ofis elemanı olarak çalıştığı dış ticaret şirketinden ayrılarak, kendi şirketini kuran iş insanı Kemal Gülman, şirketinin 70'inci, kendisinin 90'ıncı yaşı anısına bir kitap yazdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 15:58 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kemal Gülman'dan İş'ten Hikayeler
        ABONE OL
        ABONE OL

        İş insanı Kemal Gülman, şirketinin 70’inci, kendisinin 90’ıncı yaşı anısına bir kitap kaleme aldı.

        İş’ten Hikayeler Tecrübelerim, Tavsiyelerim adlı kitapta, Kemal Gülman’ın Balat’ta sıfırdan başlayan yaşamı, 1930’ların İstanbul’unun sosyal ve ticari hayatından izlerle anlatılıyor.

        Kitapta Sakıp Sabancı’dan Üzeyir Garih’e, İshak Alaton’dan Elon Musk’a kadar birçok tanıdık isim, kimi zaman fotoğraflar, kimi zaman da anılarla karşımıza çıkıyor.

        Kemal Gülman, tüm satış gelirleri Türk Eğitim Vakfı’na aktarılan kitabı yazma gerekçesini şöyle anlatıyor:

        "Her şeyin bir zamanı var. O zaman gelince insan kendi bildiğini, başkaları da bilsin istiyor. Yaşam bitmeden kendi mecrasında, hak ettiğini düşündüğü şekilde meramını anlatmak istiyor. Önce çocuklarına, sonra torunlarına sonra beni Google’dan bilenlere… Ben de işte bu kitabı kaleme alırken "Ben Kemal Gülman, beni tanıyın" demek istedim.

        Adımın çevresinde zikredilen paraların tüketimle değil, üretimle; emekle anılmasını arzu ettim. Çocuklarımın, torunlarımın benden sonra ara ara sayfalarını çevirip; sahip olduklarının kolay elde edilmediğini hatırlamalarını istedim. Gülman Group’un 70 yıllık tarihinden haberdar olmalarını sağlamaktı hedefim. Çalışmaktan anlatmaya fırsat bulamadığım, geçmişin rüzgârında savrulmuş ticari tarihimizi ortaya çıkarmak için yazdım bu kitabı."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kemal Gülman
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Anne kızın cenazeleriyle ilgili sıcak gelişme!
        Anne kızın cenazeleriyle ilgili sıcak gelişme!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Sopayla "koordinatör oldun" dayağı!
        Sopayla "koordinatör oldun" dayağı!
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Kira fiyatları 5 aydır düşüyor
        Kira fiyatları 5 aydır düşüyor
        Gupse Özay'ın kriteri
        Gupse Özay'ın kriteri
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Bir takım küme düşürülmüştü! Gözler PFDK'da
        Bir takım küme düşürülmüştü! Gözler PFDK'da
        Araştırma: İşte Türkiye'de çalışanlar arasında en mutsuz kesim!
        Araştırma: İşte Türkiye'de çalışanlar arasında en mutsuz kesim!
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"
        Habertürk Anasayfa