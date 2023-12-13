Kemal Gülman'dan İş'ten Hikayeler

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İş insanı Kemal Gülman, şirketinin 70’inci, kendisinin 90’ıncı yaşı anısına bir kitap kaleme aldı.

İş’ten Hikayeler Tecrübelerim, Tavsiyelerim adlı kitapta, Kemal Gülman’ın Balat’ta sıfırdan başlayan yaşamı, 1930’ların İstanbul’unun sosyal ve ticari hayatından izlerle anlatılıyor.

Kitapta Sakıp Sabancı’dan Üzeyir Garih’e, İshak Alaton’dan Elon Musk’a kadar birçok tanıdık isim, kimi zaman fotoğraflar, kimi zaman da anılarla karşımıza çıkıyor.

Kemal Gülman, tüm satış gelirleri Türk Eğitim Vakfı’na aktarılan kitabı yazma gerekçesini şöyle anlatıyor:

"Her şeyin bir zamanı var. O zaman gelince insan kendi bildiğini, başkaları da bilsin istiyor. Yaşam bitmeden kendi mecrasında, hak ettiğini düşündüğü şekilde meramını anlatmak istiyor. Önce çocuklarına, sonra torunlarına sonra beni Google’dan bilenlere… Ben de işte bu kitabı kaleme alırken "Ben Kemal Gülman, beni tanıyın" demek istedim.

Adımın çevresinde zikredilen paraların tüketimle değil, üretimle; emekle anılmasını arzu ettim. Çocuklarımın, torunlarımın benden sonra ara ara sayfalarını çevirip; sahip olduklarının kolay elde edilmediğini hatırlamalarını istedim. Gülman Group’un 70 yıllık tarihinden haberdar olmalarını sağlamaktı hedefim. Çalışmaktan anlatmaya fırsat bulamadığım, geçmişin rüzgârında savrulmuş ticari tarihimizi ortaya çıkarmak için yazdım bu kitabı."