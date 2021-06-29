ALMANYA, İSVİÇRE VE FRANSA'DAN DA TAKİPÇİLERİ VAR

Sosyal medya hesabını Almanya, İsviçre, Fransa gibi birçok ülkeden de takip edenlerin bulunduğunu bildiren Tosun, eşinin ilk zamanlarda sürekli fotoğraf talebinden dolayı kendisini kıskandığını, bir süre sonra bu duruma alıştığını ifade etti.