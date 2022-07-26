Bir zamanlar, uzak ülkelerden birinde fakir bir karı koca yaşarmış. Öyle fakirlermiş ki, biricik kel oğullarına bile yeterince iyi bakamıyorlarmış. Keloğlan da, bu durumu hiç umursamayan, inadına her şeye gülüp geçen, güçlü bir çocukmuş.

Keloğlan ile Sihirli Sofra Masalı

Bir zamanlar, uzak ülkelerinde birinde fakir bir karı koca yaşarmış. Öyle fakirlermiş ki, biricik kel oğullarına dahi yeterince bakamıyorlarmış. Keloğlan da, bu durumu hiç umursamayan, inadına her şeye gülüp geçen, güçlü bir çocukmuş.

Günlerden bir gün, Keloğlan’ın anası oğluna seslenmiş:

"Heyy Keloğlan! Unumuz bitti. Ambardan biraz buğday al değirmene götür, öğüt de getir, akşama ekmek yapıp yiyelim."

Keloğlan doğru ambara gidip buğday çuvalını sırtlayıp değirmenin yolunu tutmuş. Değirmene yakın bir yere bakmış ki, anne keklik ve yavruları yiyecek arıyorlar.

"Bu kuşları da Allah yarattı!" deyip elindeki buğdayları kekliklere dağıtmış.

Eve dönünce annesi sormuş, "Hani Keloğlan buğdaylar nerede? Yoksa buğdayları sattın …