Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, virüsün "Kentin her köşesine hızla yayıldığını" söylemişti. Ülkede virüsün artış hızına bağlı olarak devreye girecek orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere üç aşamalı kısıtlamalar hazırlanmıştı.