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        Haberler Gündem Kelime-i Tevhid bayrağı olayı nedir? Hilafet Bayrağı nedir? Hilafet Bayrağı neden gündeme geldi, ne oldu?

        Kelime-i Tevhid Bayrağı nedir neden gündem oldu?

        1 Ocak günü Galata Köprüsü'nde "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için binlerce kişi toplandı. Yürüyüş sırasında "Kelime-i Tevhid" yazılı bayrak taşıyan bir kişi saldırıya uğradı. Bunun üzerine Kelime-i Tevhid Bayrağı kelimesi gündemdeki yerini aldı. Peki, Kelime-i Tevhid Bayrağı nedir, neden gündeme geldi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 12:11 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:11
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        • 1

          İstanbul'da 1 Ocak Pazartesi günü "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir, elinde üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı, yeşil renkli bayrak ile yürüdüğü sırada, Galata Köprüsü üzerinde Ege. A. isimli kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Bunun üzerine Kelime-i Tevhid bayrağı ve Hilafet Bayrağı hakkında araştırmalar da başladı. Peki, Kelime-i Tevhid bayrağı ve Hilafet Bayrağı nedir? İşte, Galata Köprüsü'nde gerçekleşen yürüşte yaşananlar...

        • 2

          KELİME-İ TEVHİD BAYRAĞI (HİLAFET BAYRAĞI) NEDEN GÜNDEME GELDİ, NE OLDU?

          Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen etkinliğe katılan İsmail Aydemir, programın bitmesinin ardından elinde taşıdığı "Kelime-i Tevhid" yazılı bayrakla evine dönmek için yola çıktı.

          Aydemir, Şişhane Meydanı'ndaki iş merkezinin önünden geçtiği sırada bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

        • 3

          Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmaya çalışırken, bölgede görev yapan trafik polisi tarafından yakalandı. Burnundan yaralanan Aydemir, polis ekiplerince Taksim İlkyardım Hastanesi'ne götürüldü.

          Üniversite öğrencisi olduğu belirlenen şüpheli E.A, Karaköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        • 4

          KELİME-İ TEVHİD BAYRAĞI NEDİR?

          Kelime-i Tevhid bayrağı “La ilahe illallah, Muhammedün Resullullah" yazan bir bayraktır. Türkçe'de “Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah’ın resulüdür” anlamına gelir.

          HİLAFET BAYRAĞI NEDİR?

          Hilafet Bayrağı yeşil renkte ve üzerinde 3 adet hilalin bulunduğu bayraktır. Sözlükte “birinin yerine geçmek, bir kimseden sonra gelip onun yerini almak, birinin ardından gelmek/gitmek, yerini doldurmak, vekâlet veya temsil etmek” gibi anlamlara gelen hilâfet kelimesi, terim olarak İslâm devletlerinde Hz. Muhammed’den sonraki devlet başkanlığı kurumunu ifade eder.

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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