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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Filistin yürüyüşüne katılan kişiye saldırı!

        Filistin yürüyüşüne katılan kişiye yumruklu saldırı!

        İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünde, Ege A., isimli kişi, üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı, yeşil renkli bayrak açan İsmail Aydemir'e yumruk attı. Gözaltına alınan Ege A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 17:26 Güncelleme: 01.01.2024 - 17:26
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        Filistin yürüyüşüne katılan kişiye saldırı!
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        İstanbul'da bu sabah yapılan "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir, elinde üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı, yeşil renkli bayrak ile yürüdüğü sırada, Galata Köprüsü üzerinde Ege. A. isimli kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

        DHA'nın haberine göre saldırı sonrası Aydemir´in yüzü kanlar içinde kalırken şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen şüpheli Ege A., işlemleri için Karaköy Karakolu'na götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Ege A., adliyeye sevk edildi.

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