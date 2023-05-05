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KEİPA toplantısında bayrak krizi: Rus ve Ukraynalı üyeler arasında gerilim

Karadeniz Ekonomik İş birliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) toplantısı sırasında Ukraynalılar tarafından tören öncesi ve KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanvekili Olga Timofeeva konuşması sırasında Ukrayna Bayrağı açıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaşanan gerilim sonrası bayrak açanları uyardı.

Giriş: 05.05.2023 - 11:12 | Güncelleme: ABONE OL
KEİPA toplantısında bayrak krizi: Rus ve Ukraynalı üyeler arasında gerilim
AA

Karadeniz Ekonomik İş birliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) toplantısı sırasında Ukraynalılar tarafından tören öncesi ve KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanvekili Olga Timofeeva konuşması sırasında Ukrayna Bayrağı açıldı. Olay sonrası Rus ve Ukraynalı üyeler arasında gerilim yaşandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 30. Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi'nde, Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Timofeeva'nın konuşması sırasında Ukrayna heyetinin bayraklı protesto girişiminde bulunmasını kınadı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen KEİPA Parlamento Başkanları Zirvesi'nde, Ukrayna parlamenter heyetinden bazı kişilerin provokatif, fiziki saldırı içeren eylemlerinin asla kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Meclis Başkanı Şentop, "Bölgemizdeki sorunları diyalog temelinde çözme amacıyla bizleri bir masada buluşturan KEİPA'da, böylesine talihsiz ve kabul edilemez bir olayı yaşamış olmaktan ayrıca üzüntü duydum. Türkiye'nin sağlamaya çalıştığı barış ortamını bozan bu davranışı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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